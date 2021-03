Das Remake der ersten beiden Tony Hawk Skateboard Games ist, ohne Zweifel, eines der besten Remakes der letzten Jahre. Der Erfolg den die Spiele damals hatten, ist wie es scheint ungebrochen und alle Generationen shredden durch die Skateparks. Erst vor Kurzem wurde angekündigt, dass ein PS5 Upgrade für Tony Hawks Pro Skater 1+2 mit neuen Features kommt. Eben diese Features sind nun bekannt.

Tony Hawks Pro Skater 1+2 PS5 Features

Das Spiel hat sich in kürzester Zeit 1 Million Mal verkauft. Das macht es zum Bestseller aus der gesamten Tony Hawks Serie. So hat Activision angekündigt für dieses Remake auch ein Next Gen Polish zu veröffentlichen. Sowohl für die PlayStation 5 als auch für die Xbox Series X. Nun wurden auf Twitter die genauen Features der PS5 Version von Tony Hawks Pro Skater 1+2 veröffentlicht.

Die meisten dieser Features waren zu erwarten. Wie zum Beispiel das haptische Feedback und auch die Nutzung der adaptiven Trigger. Auch wenn hier die genaue Nutzung noch eine Frage bleibt, die es zu klären gilt. Immerhin kann man mit der neuen Vibrations-Technologie des DualSense unterschiedliche Flächen spürbar machen. Aber an welcher Stelle die Trigger eingesetzt werden, wird sich zeigen.

Skateboard Action pur

PS5 Besitzer werden sich auch über schneller Ladezeiten, 3D Audio und das Activities Feature freuen, mit dem man direkt ohne Intros in ein Event wieder- einsteigen kann. Die interessanteren Features für Tony Hawks Pro Skater 1+2 auf der PS5 , sind unter Anderem der Cross-Generation Progress. Das bedeutet dass eure Spielstände von der PlayStation 4 übernommen werden und ihr auf der PS5 einfach dort weiter machen könnt, wo ihr aufgehört habt.

Allerdings bei der Auflösung und Performance zeigt Activision die eigentliche Überraschung. Nicht nur kann man bei atemberaubenden 4K in 60 Frames pro Sekunde durch die Skateparks springen, sondern wenn man die Auflösung bei 1080p lässt, ganze 120 Frames pro Sekunde rocken. Das sind unglaublich geniale Werte für ein Sportspiel mit solch einer schnellen Kameraführung.