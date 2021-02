Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 bekommt ein 120 FPS Upgrade

Tony Hawks Pro Skater 1+2 (C) Activision

Tony Hawks 1+2 wird von vielen Stimmen gelobt, als das Reboot, dass alles Richtig gemacht hat. In den Kritiken und Scores wird es hoch gelobt, da es an der alten und beliebten Formel nicht gedreht hat. Jetzt überrascht Activision mit zwei wichtigen Ankündigungen. Das Spiel erscheint dieses Jahr noch für die Nintendo Switch, was die Nintendo Fans freuen wird. Und für die Next Gen Konsolen, bekommt Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 ein 120 FPS Upgrade.

Auf der PS5 Tony Hawks Pro Skater mit 120 FPS zocken

Sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der PlayStation 5 wird es next-gen Upgrades geben. So wird man die Möglichkeit haben Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 mit 120 FPS zu spielen, dafür aber mit 1080p. Oder aber natives 4K erleben bei 60 FPS. „High-Fidelity Atmospherics“ nennt Activison die generelle Aufbesserung des Spiels. Audio, Licht, Schatten und auch Linseneffekte wurden eingebaut, um das Erlebnis auf den neuen Konsolen zu verbessern.

Die PS5 und Series X Versionen werden schon im März erscheinen, während die Nintendo Switch Besitzer sich noch etwas gedulden müssen. Ein genaues Datum wurde noch nicht genannt. Das ohnehin schnelle Game wird von dem Framerate Upgrade definitiv profitieren. Auf die anderen Verbesserungen macht Activision durch geschicktes Teasing natürlich neugierig und wir sind gespannt wie das Game auf den neuen Konsolen performen wird.