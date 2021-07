PS5 wird mit HDMI 2.1-Kabel ausgeliefert – Warum das wichtig ist!

PlayStation 5 (PS5) - (C) Sony

Die Sony PlayStation 5 wurde am 19. November 2020 in unseren Breiten veröffentlicht. Die Käufer der Spielekonsole bekommen neben der PS5 auch ein Stromkabel, einen DualSense-Controller und ein HDMI 2.1-Kabel mitgeliefert. – Warum das so wichtig ist?

Im Lieferumfang der PS4 PRO hatte man ein HDMI 2.0-Kabel, das HDMI 2.1-Kabel sieht nicht viel anders aus und bietet ebenfalls 4K-Qualität. Doch HDMI 2.1 bietet 4K bei 120 Hz. Das bedeutet, dass die PS5 jedes unterstützte Spiel mit 120 Bildern pro Sekunde sofort ausführen kann. Mit dem mitgelieferten Kabel für das TV-Gerät müssen Spieler das Kabel nicht extra nachkaufen, um mit den höchsten Fähigkeiten der Sony-Konsole spielen zu können. Für ein PS5-Spiel mit 120fps ist jedoch mehr als HDMI 2.1. erforderlich.

Um 120fps auch am TV-Gerät abspielen zu können gibt es mehre Komponenten die zusammenspielen müssen:

Der Fernseher oder der Monitor müssen 120 Hz vorweisen können.

Das PS5-Spiel muss 120fps unterstützen.

unterstützen. Man benötigt ein HDMI-Kabel für eine Datenbandbreite von 48 Gbit/s um „echtes 120fps-Gameplay“ zu bekommen. Das mitgelieferte HDMI-Kabel der PS5 schafft das.

PS5: Für welche Games brauche ich ein HDMI 2.1-Kabel?

Auch wenn das TV-Gerät oder der Monitor nicht alle Anforderungen schafft, laufen die Spiele dennoch sehr gut und extrem flüssig. Einige Titel wie Devil May Cry 5: Special Edition oder Dirt 5 unterstützen 120fps auf der PS5.

Weitere Spiele unterstützen 120fps beim Launch der Sony PlayStation 5 (PS5):

Call of Duty: Black Ops Cold War

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Gerade für Shooter-Spiele ist die Framerate sehr wichtig, um ein flüssiges Gameplay garantieren zu können. Man sollte also nicht am HDMI-Kabel sparen. Ein Ultra HDTV 8K HDMI-Kabel für „ruckelfreies“ 4K bei 120 Hz kostet bei Amazon.de 36,99 Euro (externer Link).

Was kann VVR?

Ruckeln ist mit HDMI 2.1 eigentlich kaum mehr möglich. VRR steht für Variable Refresh Rate, was auf deutsch so viel bedeutet, dass man eine „variable Bildrate“ hat. TV-Geräte ohne VRR geben Bilder in der Regel in festen Intervallen wieder. Bei 60 FPS (60 Bildern pro Sekunde) dauert es genau 16,6 Millisekunden, bevor das nächste Einzel-Bild erscheint. Wenn die Bildrate nicht 30 oder 60 entspricht, führ das zu Ruckeln, weil die Anzeige nicht mehr gleichmäßig ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Welche Fernseher unterstützen HDMI 2.1?

Aktuell gibt es bereits einige Modelle, die über die HDMI 2.1-Technologie verfügen. Hier findet ihr eine Auswahl an TV-Geräten:

Sony XH90 / X900H (perfekt für die PlayStation)

Sony ZH8

LG OLED CX

LG NANO86, NANO85 und NANO90

LG OLED C9

LG OLED B9

LG OLED BX

LG UN85000

Philips OLED805

Philipps OLED855

Samsung QLED Q950T

Samsung QLED Q800T

Samsung QLED Q95T

Samsung QLED Q90T

Samsung QLED Q80T

Samsung QLED Q70T

Samsung QLED Q60T

Die Xbox Series X wird ebenfalls mit einem HDMI 2.1-Kabel ausgeliefert.

Die PS5 erschien unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 19. November 2020. Aktuelle Verfügbarkeiten der PlayStation 5 für einen Kauf findet ihr ebenfalls bei uns!

Dieser Artikel erschien erstmals am 4. November 2020 und wurde gründlich aktualisiert.