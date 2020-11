Xbox Series X/S: Netflix, Disney+ und Apple TV ab Tag 1 verfügbar

Netflix Logo (C) Netflix

Microsoft hat gleich mehrere Unterhaltungs-Apps bestätigt, die nächste Woche zum Start der Xbox Series X/S verfügbar sein werden, darunter Netflix, Disney+ oder auch Apple TV.

Für den Apple-Dienst ist es überhaupt eine Premiere auf einer Xbox-Konsole als App verfügbar zu sein. Aber auch darüber hinaus gibt es jeden vorstellbaren Dienst: Netflix, Disney+, Spotify, YouTube YouTube TV, Amazon Prime Video, Twitch und Sky Ticket/Go.

In den USA gibt es natürlich noch mehr Dienste wie Hulu, NBC Peacock, Vudu und FandangoNow.

Microsoft gibt an, dass die Dienste mehr als doppelt so schnell laufen wie auf der Xbox One. Netflix und Co werden auf der Xbox Series X/S in weniger als 2 Sekunden gestartet und bieten eine „stark verbesserte“ Browsing-Leistung. Im Gegensatz zur PS5 wird auch Amazon Prime Video verfügbar sein.

Die Xbox Series X/S startet weltweit am 10. November 2020.