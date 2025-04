Fortnite: Leak deutet auf mögliche Zusammenarbeit mit Tony Hawk und mehr hin

Ein neuer Fortnite-Leak behauptet, dass Epic Games an einem Tony Hawk Pro Skater-Event sowie neuen Crossover-Skins arbeitet. Fortnite ist bekannt für seine zahlreichen Kooperationen mit bekannten Franchises und Persönlichkeiten. So brachte das Spiel bereits Charaktere aus Street Fighter wie Ryu, Chun-Li, Cammy und Guile sowie Filmikonen wie Boba Fett, Terminator und Indiana Jones ins Spiel. Auch Prominente wie NFL-Star Patrick Mahomes, Sängerin Ariana Grande und YouTuber MrBeast haben ihren Weg in Fortnite gefunden.

Nun gibt es Hinweise darauf, dass noch mehr Skins folgen könnten. Der Leaker ShpeshalNick behauptet, dass Fortnite an Crossover-Skins mit bekannten IPs wie Doom und Death Stranding arbeitet. In einer Episode des XboxEra-Podcasts erwähnte er weitere geplante Skins:

Agent 47 aus Hitman

aus Hitman Charaktere aus Kingdom Come: Deliverance 2 (vermutlich Henry und Sir Hans Capon)

(vermutlich Henry und Sir Hans Capon) Billy und Jimmy aus Double Dragon

aus Double Dragon Neue Mortal Kombat-Skins

Marvel-Charaktere im Pixel-Art-Stil

Ein unbekannter NBA-Spieler

Doom Slayer aus Doom: The Dark Ages

aus Doom: The Dark Ages Jack Black (scheinbar nicht im Zusammenhang mit dem Minecraft-Film)

Fortnite setzt auf Kollaborationen

Zusätzlich soll Epic Games Tony Hawk Pro Skater-Skins veröffentlichen. Es ist nicht bekannt, welche Charaktere enthalten sein werden, aber es wird vermutet, dass Tony Hawk selbst dabei sein könnte. Außerdem soll Fortnite ein Tony Hawk Pro Skater-Event erhalten, wobei noch unklar ist, wann es stattfindet und welche Inhalte es bietet. Eine Spekulation besagt, dass das Event zur Promotion von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 dienen könnte, das am 11. Juli erscheint und die legendäre Spielreihe zurückbringt.

Fortnite erweitert stetig sein Angebot an Kooperationen, sodass Spieler regelmäßig neue ikonische Charaktere erleben können. Vor Kurzem erschienen Skins von Negan (The Walking Dead), Dupli-Kate (Invincible) und dem Baseball-Star Shohei Ohtani.

Noch aktueller sind die Skins von Sabrina Carpenter, die die Pop-Sensation ins Spiel bringen, sowie neue Adventure Time-Cosmetics, mit denen Fans erstmals als Jake, Finn, Prinzessin Bubblegum und Marceline spielen können.

Quelle: youtube.com via XboxEra