Call of Duty: Future Warfare – Leak zeigt unveröffentlichtes Spiel

Ein größerer Leak hat Material eines nicht veröffentlichten “Call of Duty”-Spiels zu Tage gefördert. Das Spiel mit dem Codenamen NX1 war bei dem Entwicklerstudio Neversoft in Arbeit, bevor es eingestellt wurde (via IGN).

Wie in der Gamingszene nicht unüblich (zuletzt in bisher nie gekannter Größe) hat ein Leak neues Material zu einem geheimen Spiel preisgegeben. Neben der GTA-Reihe und Insomniacs gesamter Spieleplanung, hat es diesmal die beliebteste Shooter-Reihe am Markt getroffen. So hat ein Nutzer auf Twitter/ X am Wochenende mehrere Clips aus einem unfertigen “Call of Duty”-Spiel gepostet, die ein eingestelltes Spiel der Reihe zeigt.

Call of Duty: Future Warfare

Der Clip lässt den Rückschluss zu, dass das Projekt, das vom X-Nutzer als “NX1” genannt wurde, den Beinamen Future Warfare hätte haben sollen. Der Clip ging schon bald viral und fand schlussendlich jene Führungsperson bei Neversoft, die für den Multiplayerteil des Spiels verantwortlich war. Brian Bright bestätigte darauf die Echtheit des Spiels. Demnach hätte Neversoft nach dem Abgang der Co-Gründer von Infinity Ward und Respawn Entertainment den Auftrag bekommen, einen futuristischen Teil der Reihe zu entwickeln.

Das Studio, das ursprünglich an Teilen der “Guitar Hero” und “Tony Hawk”- Reihe arbeitete, soll 2010 mit der Entwicklung begonnen haben. Laut Bright hätte es Spieler dabei auf den Mond verschlagen, wobei viel mit der Idee von fehlender Gravitation gespielt wurde. Call of Duty: Future Warfare hätte weiters den Platz einnehmen sollen, der 2013 schlussendlich an das Spin-off Ghosts ging. Doch nachdem Neversoft lediglich einige Kampagnenmissionen und gewisse Teile des Multiplayers erstellten konnte, wurde das Spiel eingestellt. Neversoft wurde im Anschluss von Infinity Ward geschluckt, um eine “Super-Studio” zu gründen.

Die Gründe für die Einstellung sind indes nicht bekannt. Vorstellbar wäre, dass mit Call of Duty: Infinite Warfare bereits ein Teil der Reihe in Planung war. Ein Spiel, das das Franchise nicht nur auf eine neue Konsolengeneration hieven sollte. Sondern auch futuristisch angehauchte Sci-Fi-Kämpfe gegen Roboterdrohnen erlaubte. Future Warfare scheint hingegen für immer verloren zu sein.