Super Mario 64: Japanisches Lösungsbuch endlich online

Das exklusiv in Japan erschienene Lösungsbuch Super Mario 64 Complete Clear Guide Book wurde zur Gänze gescannt und auf archive.org hochgestellt.

Lange vor Youtube und Twitch, waren Lösungsbücher die Lösung für alle Probleme. Überhaupt waren Printmedien die wichtigste Newsquelle. Kaum zu glauben, aber es gab sogar eine Hotline, die man bei Spielesorgen anrufen konnte. Auch bei uns.

Allerdings konnte kein Lösungsbuch mit einem japanischen mithalten. Auch wenn die meisten keine Kanji, Kana und Romaji lesen können, so sind die Illustrationen die universelle Sprache für Lösungen. Das japanische Super Mario 64 enthielt zudem Kommentare von Super Mario Erfinder und Nintendo Legende Shigeru Miyamoto und liebevoll, gebastelte Modelle von den Levels und Gegnern wie wir sie noch nie zu Gesicht bekommen haben.

NEW SCAN: Super Mario 64 Complete Clear Guide Book

Here it is! The infamous Mario 64 guide with the incredible 3d sculpture landscape scenes!! Finally I can bring this to the internet to enjoy with my 600 DPI scans!https://t.co/5pB56FFvIb pic.twitter.com/cauW2jevZI

— Comfort Food Video Games (@ComfortFoodVG) March 14, 2022