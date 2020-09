Super Mario 64 auf einer SEGA Dreamcast? Funktioniert tatsächlich.

Super Mario 64 - (C) Nintendo

Aktuell ist Super Mario 64 wieder voll im Gespräch. Der 11/10-Titel für die Nintendo 64 ist mit Super Mario 3D All-Stars auf der aktuellen Switch angekommen. Das limitierte Spielpaket enthält den N64-Klassiker sowie Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy.

Für einige Fans reicht es aber nicht aus, Super Mario 64 auf der aktuellen Nintendo-Konsole zu spielen. Das beliebte Plattformspiel aus dem Jahr 1996 sollte für alle Konsolen verfügbar sein, so ein Spieler namens mrneo240.

Advertisment

Dabei handelt es sich tatsächlich um eine Portierung und nicht um einen Emulator. Die Portierung ist noch in Arbeit und enthält noch keinen Ton, aber es scheint ziemlich gut auf der SEGA Dreamcast zu laufen. Immerhin ist die Hardware „neuer“ als jene des Nintendo 64.

Veröffentlicht wurde das Video von Fred Wood, in Zusammenarbeit mit mrneo240, der einige Woche Zeit damit verbracht hat einen Dreamcast-Port von Super Mario 64 mithilfe der Codebasis des Dekompilierungsprojekts zusammenzustellen. „Obwohl es derzeit keinen öffentlich zugänglichen Build gibt, war er so freundlich, mich durch den Bauprozess zu führen“, so der YouTuber, der zugleich einen Speedrun in weniger als einer Stunde erledigte.

Super Mario 64 auf der Sega Dreamcast? Wie funktioniert das?

Der YouTuber möchte eine Dokumentation irgendwann veröffentlichen, um anderen Spielern zu zeigen, wie sie den Dreamcast-Port selbst erstellen können. Dies ist möglich, indem der Quellcode des Spiels von einer legitimen digitalen oder physischen Kopie von Mario 64 von einer Wii, Wii U oder Nintendo 64 gerippt wird. Wood betonte, dass potenzielle Träger Kopien verwenden sollten, die sie selbst besitzen.

Fred Wood hat den Quellcode auch verwendet, um spielbare Versionen von Super Mario 64 für Nintendo 2DS, PlayStation 2 (Link: YouTube) und PlayStation Vita zu erstellen.

Wem das alles zu aufwendig ist, der kann sich bis März 2021 Super Mario 3D All-Stars für die Nintendo Switch holen. Obwohl es einige Grafik- und Steuerungsupdates gibt, handelt es sich bei den Spielen im Wesentlichen um die Originalversionen, die einigen Spielern möglicherweise veraltet erscheinen. Aber der Wunsch, diese Spiele noch einmal zu besuchen, wird oft von Nostalgie angeheizt, und es könnte Teil des Charmes sein, sie in ihrer ursprünglichen Pracht zu sehen.