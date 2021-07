Super Mario 64 mit nur einem Stern beendet – Weltrekord!

Super Mario 64 -©Nintendo

Ein Speedrunner hat einen neuen Rekord aufgestellt. Super Mario 64 wurde mit einem Stern in der Zeit von 7 Minuten und 10 Sekunden durchgespielt.

25 Jahre

Wieder einmal hat ein Spieler bewiesen, dass das letzte Spiel in Super Mario 64 noch lange nicht gemacht worden ist. Nach 25 Jahren Super Mario 64 wird noch fleißig weitergezockt. Die Spieler wollen wirklich alles aus dem alten Modul herausholen. Der Durchschnittsspieler benötigt, wenn er so wenig wie möglich sammelt, zum normalen Durchspielen mindestens 12 Stunden! Mit 0 Sternen wurde der Titel vom selben Speedrunner in unter 7 Minuten beendet.

Das weite Rückwärtsspringen

Der Speedrunner KANNO hat einige Glitches perfektioniert. Andernfalls wäre es unmöglich mit nur einem gesammelten Stern auf Bowser zu treffen. Der wichtigste Move, um einen der notwendigen Glitches auszulösen, ist das weite Rückwärtsspringen. Nur damit kann Super Mario durch verschlossene Türen kommen. Dieser Move wurde übrigens in der Super Mario 64 Version von Super Mario 3D All-Stars leider von Nintendo entfernt. So ist dieses weite Rückwärtsspringen nur in allen Vorgängerversionen von Super Mario 64 möglich.

Hier der Speedrun im Detail und Video:

Speedrun-Kategorien

In der Speedrun-Community wird zwischen verschiedenen Speedruns unterschieden. Beispielsweise wieviel an Sternen geholt werden müssen oder Glitches verwendet werden dürfen. So gibt es Speedruns mit Vorgaben wie 0 Sterne, mindestens 1 Stern, 16 Sterne oder sogar 70 Sterne zu sammeln. Natürlich gibt es auch den ultimativen Speedrun in welchem alle 120 Sterne gesammelt werden müssen. Wie auch immer, Speedrunner KANNO führt mit Weltrekorden in Super Mario 64 in gleich drei Kategorien:

0 Sterne mit 6 Minuten und 31 Sekunden

1 Stern mit 7 Minuten und 10 Sekunden

16 Sterne mit 14 Minuten und 58 Sekunden

Einer der beliebtesten Speedrun-Titel

Super Mario 64 ist einer der beliebtesten Speedrun-Titel überhaupt. Auf speedrun.com führt nur Minecraft und Muck mit der Zahl an aktiven Spielern. Nicht schlecht für einen 25 Jahre alten Titel.

