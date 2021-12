Super Mario 64 in Rekordzeit mit “verbundenen Augen” durchgespielt

Super Mario 64 - Mario sammelt noch immer Rekorde -© Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Manche haben Super Mario 64 nicht einmal mit offenen Augen durchgespielt, aber es gibt Speedrunner, die selbst mit verbundenen Augen das Nintendo 64-Spiel durchspielen möchten, natürlich in Bestzeit.

Ein solcher “Künstler” ist Bubzia. Der Speedrunner hat es tatsächlich geschafft, das Spiel in nur 24 Minuten und 16 Sekunden zu beenden, ohne darauf hinzusehen. Er trat in der “Ein-Stern-Kategorie” an, bei der es darum geht, eine Menge Exploits im Spiel auszuführen, um so Abschnitte im Spiel zu überspringen. Er führt sie alle aus und glitcht sich so durch Super Mario 64. Er beruft sich dabei alleine auf den Klang und seiner Erinnerung an das Spiel. Und anscheinend hat er es “geistig” vor den Augen.

Advertisment

Wie man sich vorstellen kann ist das Beenden des Spiels mit all den möglichen Exploits ziemlich aufwendig. Aus diesen Grund ist Bubzia bisweilen auch der einzige Spieler, der einen Lauf in dieser Kategorie mit verbundenen Augen eingereicht hat.

Super Mario 64 sorgt nach all den Jahren noch für viel Freude (unter den Speedrunnern)

Andere Speedrunner haben bereits einige Rekorde mit verbundenen Augen aufgestellt. In der “16-Sterne-Kategorie” gibt es 7 Herausforderer und die Bestzeit wird von nobori56 mit einer Zeit von 23:48 Minuten gehalten.

Wie man in 24:16 Minuten Super Mario 64 mit verbundenen Augen “durch-glitcht” sieht man im Twitch-Video:

Beim “normalen” Speedrun von Super Mario 64 geht es wirklich nur um Sekunden um den ersten Platz.

Wie man auf Speedrun.com finden kann liegt die aktuelle Bestzeit für das N64-Spiel mit 0 Sternen abzuschließen bei 6:29 Minuten von Spieler KANNO. Der Zweitplatzierte benötigte nur knapp 2 Sekunden länger. Mit einen Stern abzuschließen schaffte ebenfalls der Spieler KANNO in in 7:07 Minuten.

Wer denkt, dass ist schnell… Alle 120 Sterne im Spiel zu bekommen und es abzuschließen schaffte Spieler Liam in 1 Stunden, 37 Minuten und 53 Sekunden. Übrigens wurden die meisten Rekorde mit der japanischen Version der Nintendo 64 aufgestellt.

Übrigens ist Super Mario 64 auch das teuerste Videospiel aller Zeiten.