No Man’s Sky (Switch) – Game Review

No Man’s Sky ist ein Action-Abenteuer Survival Videospiel welches vom Indie-Studio Hello Games entwickelt und veröffentlicht worden ist. Der Titel ist bereits im Jahr 2016 auf der PlayStation 4 und für PC erschienen. Im Jahr 2018 folgte ein Xbox One Port. Nun ist dieses Weltraumabenteuer am 07.10.2022 auch für die Nintendo Switch erschienen. Wir haben für euch getestet ob die Portierung dieses technisch anspruchsvollen Titels auf eine portable Konsole gelungen ist und ob die Abenteuer sich immer noch so einzigartig gestalten.

Odyssey bei der Erstveröffentlichung

Um No Man’s Sky hat sich damals ein regelrechter Hype entwickelt, weswegen der Titel aufgrund von Vorbestellungen bereits ein erfolgreicher Videospieltitel vor seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2016 gewesen ist. Bei der Veröffentlichung folgte dann das böse Erwachen für die Vorbesteller: vieles in dem Titel hat nicht funktioniert und versprochene Inhalte haben gefehlt. Eine “Krankheit” unter welchen viele Videospiele aufgrund der Entwicklung der Videospielbranche leiden (zu frühe Veröffentlichungstermine, die Möglichkeit von Updates, sowie digitale Videospiele). Allerdings hat Hello Games den Titel nicht im Zustand bei Veröffentlichung gelassen, sondern über die Jahre das Spiel kostenlos mit Patches und Updates verbessert und weiterentwickelt. Damit hat das Studio seinen Namen reingewaschen. Ein Vorzeigebeispiel von welchem viele andere Spielewerkstätten sich etwas abschauen sollten.

Künstlich sind nur wir

No Man’s Sky stellt uns von Anfang an vor die Wahl zwischen normalen, kreativen oder Überlebensmodus. Letzterer dürfte das Meiste abverlangen, während man im kreativen Modus seine Welt gestalten kann. Wählt man den harten Weg so findet man sich verlassen auf einem unbekannten, wilden Planeten wieder. Ohne Erinnerungen. Ausgestattet ist man nur mit seinem Raumanzug, einem Raketenrucksack und einer Laserpistole. Der Schutz des Raumanzugs neigt sich dem Ende, sodass man nur umherirrt in der Hoffnung Möglichkeiten zu finden um zu überleben. Eine horrende Situation, welcher man ausgesetzt ist. Auch die Natur des Planeten auf dem man sich befindet, gibt einem das Gefühl der Ehrfurcht, da einen nichts bedroht, sondern nur die Situation, in welcher man sich befindet, für den Raumfahrer in seinem Anzug gefährlich ist. Alles was hier fremd und künstlich ist, ist man selber.

Fliegen lernen

Das Spiel vermag einem damit die ersten Ziele und Steuerung in dieser beklemmenden Situation ohne einen Einleitungstext in kürzester Zeit klar zu machen. Hat man bald herausgefunden wie man in seiner Umgebung überleben kann, so entdeckt man im weiteren Verlauf zufällig sein defektes Raumschiff. Dieses will ebenfalls mittels Ressourcen, welche man auf seinem Planeten finden muss, repariert werden. Erst dann kann man in das Schiff steigen und starten. Während man so erst eine Zeit lang über der Planentenoberfläche durch den Himmel fliegt, merkt man erst kurz darauf, dass die Höhe in dem Titel keine Grenzen kennt und sich hinter den Wolken die Sterne verstecken. So kann man ohne Ladezeiten den Planeten verlassen und findet sich im Weltraum wieder. Man wagt den Sprung ins Unbekannte. Damit hat man bis zum eigentlichen Beginn des Titels einige Abenteuer erlebt und hat intuitiv das Grundsätzliche der komplexen Steuerung gelernt.

Dem Kind einen Namen geben

Der Planet auf dem man in No Man’s Sky startet ist zufällig vom Spiel generiert worden. Insgesamt kann der Titel 18 Trillionen (!) Planeten generieren. Dies gilt allerdings auch für die Tiere jedes Planeten: auch diese werden vom Spiel zufällig zusammengesetzt. Zur Erkundung hat man im Laufe des Titels neben seinem Raumschiff auch diverse Landfahrzeuge, einem U-Boot und sogar einen Mech zur Verfügung. Auch kann man mit der jeweiligen Tierwelt interagieren. und sie zutraulich machen oder jagen. Sogar Außerirdische, also andere als wir selbst, sind in diesem Abenteuer ein großes Thema und so kann man auf drei verschiedene Zivilisationen treffen, dessen Sprache man lernen kann um unteranderem zu handeln. Aber auch Schlachten gibt es zu gewinnen. Unteranderem wird man auch mal auf einem Planeten angegriffen, sollte man die Natur zu sehr stören. Da man sich seine Welt auf jedem Planeten selber schaffen kann, kann man sich alles mögliche bauen, ernten und auch jedem entdeckten Planten und Spezies einen eigenen Namen geben. Willkommen im Sandkasten!

Sterne zählen

Wie kann man diese Optik von No Man’s Sky, welche so viel zu bieten hat, nur in Worte fassen? Es ist egal ob man einen Planeten verlässt oder wenn ihn ansteuert, beides sieht erstaunlich aus. Sobald sich die Nacht offenbart, kann man am Himmel die Sterne zählen. Dies aber nur wenn einem keine schlechte Witterung die Sicht versperrt! Auch kann man mit der Zeit mit seinem Werkzeug Löcher in den Planeten reißen – auch dies vermag die Spielphysik zu meistern.

Ein weiterer gelungener Port

Dass dieser gewaltige Titel auf der Nintendo Switch überhaupt spielbar ist, ist neben der letzten beiden Doom Inkarnationen oder Alien: Isolation eine weiteres, kleines Wunder. Natürlich muss die Optik aus technischen Gründen hier und da etwas Defizite eintreichen. Vergleicht man den Titel mit der PS4 Version, so merkt man, dass Details wie manche Auflösungen, Texturen und Polygone manchmal fehlen. Objekte die sich weiter weg befinden, erscheinen wenn man darauf zu geht. Dennoch mal das Spiel einem immer noch wunderschöne Bilder, weswegen man damit leben kann. Schließlich hat man auf dieser Weltraumreise andere Sorgen, welche man nun, dank der Nintendo Switch endlich mit sich tragen kann.

Science-Fiction

Sämtliche Geräusche in No Man’s Sky klingen wie aus einem Science-Fiction Film vor 50 Jahren. Dies war auch das Ziel bei der Entwicklung, da man dieses Feeling dieser Filme von damals, wieder erleben wollte. Nur, dass man nun selber der Regisseur sein kann. Auch die wenige Musik setzt hin und wieder passend ein und untermalt wunderbar die stillen Momente in der interstellaren Einsamkeit im Niemandshimmel.

Fazit zu No Man’s Sky

No Man’s Sky vermag auch auf der Nintendo Switch immer noch das zu sein, was die Entwickler mit dem Titel beabsichtigten: eine einzigartige Reise durch das Unbekannte mit unendlichen Möglichkeiten. Die Reise selbst, das All, die Planeten, die Abenteuer darauf – sei es forschen oder kämpfen – machen den Weg zum Ziel. Aufgrund der vielen Zufälle gestaltet sich jedes Abenteuer von jedem mal Spielen einzigartig. Ein weiterer unmöglicher Port für die Nintendo Switch, welcher wieder einmal gelungen ist (nur auf den Multiplayer-Modus muss man verzichten). Ein ganz besonderer Titel den man kennen muss!

Review Wertung

9 SCORE Detail-Wertung Grafik 10 Sound 10 Gameplay 9 Story 8 Motivation 10 Steuerung 8

