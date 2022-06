No Man’s Sky erscheint Anfang Oktober für die Nintendo Switch

No Man's Sky - (C) Hello Games

No Man’s Sky wurde ursprünglich 2016 veröffentlicht und ist ein Science-Fiction-Erkundungsspiel in einem prozedural generierten Universum. Es bietet eine fast unendliche Anzahl von nie zuvor gesehenen Planeten und Sternensystemen, die es zu erforschen gilt. Die Spielende können auf dem intergalaktischen Spielplatz wählen, ob sie erkunden, basteln, bauen, handeln, kämpfen oder einfach nur versuchen möchten zu überleben. Bald können auch Nintendo Switch-Spieler No Man’s Sky erkunden.

Seit der ersten Veröffentlichung hat No Man’s Sky über sechs Jahre hinweg insgesamt 20 wichtige Inhalts-Updates erhalten. Diese Updates werden direkt in der Nintendo Switch-Version enthalten sein und auch in Zukunft werden fortlaufende Updates neue Inhalte bieten.

WERBUNG

“Ich glaube, die Leute werden begeistert sein, wenn sie dieses Spiel endlich auf einem so kleinen Gerät spielen können.”, sagt Sean Murray, Gründer von Hello Games, einem Entwicklerteam mit Sitz in Großbritannien. “Es ist wirklich ein ganzes Universum in der Handfläche des Spielers. Es war ein riesiges Unterfangen, aber eine sehr lohnende Aufgabe für unser kleines Team und ich bin wirklich stolz auf das Ergebnis.”

Als Live-Service-Spiel mit großer und lebendiger Community entwickelt sich der Science-Fiction-Erkundungsspiel-Titel ständig weiter, mit einem kontinuierlichen Strom neuer Inhalte und Funktionen, die für alle Plattformen, einschließlich Nintendo Switch, erscheinen werden.

No Man’s Sky erscheint am 7. Oktober 2022 für Nintendo Switch digital über den eShop sowie physisch bei allen Händlern. Zum ersten Mal überhaupt wird am selben Tag auch eine physische PS5-Version von No Man’s Sky erhältlich sein.

Quelle: Pressemitteilung