Nintendo Switch Sports: Spielt sich nicht mit der Switch Lite

Nintendo Switch Sports - ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Nintendo Switch Sports wurde bei der letzten Nintendo Direct vor ein paar Tagen vorgestellt und wird am 29.04.2022 erscheinen. Nun konnte man an den Teilnahmebedingungen des kommenden Online Play Test festgestellen, dass man mit der Nintendo Switch Lite nicht an dem Sport Event teilnehmen darf.

Der Online Play Test

Nintendo möchte einen einzigartigen Online Play Test von Nintendo Switch Sports mit echten Spielern durchführen, um sicherzustellen zu können, dass der Titel, bei Veröffentlichung am 29.04.2022, online und spielerisch so gut wie möglich funktioniert. Der Online Play Test findet dieses Wochenende, also vom 19.02. bis zum 20.02.2022 statt, zu welchem ihr euch noch hier auf nintendo.at oder allen anderen Nintendo Seiten anmelden könnt. Insgesamt sind es zwei Tage an denen ihr zwischen folgenden Terminen wählen könnt:

Advertisment

Samstag, 19.02.2022

04:00 bis 04:45 Uhr

12:00 bis 12:45 Uhr

20:00 bis 20:45 Uhr

Sonntag, 20.02.2022

04:00 bis 04:45 Uhr

12:00 bis 12:45 Uhr

Leider darf vom Online Play Test von den Teilnehmern auch nichts online von Nintendo Switch Sports geteilt werden. Was bedeutet, dass wir bis knapp zur Veröffentlichung nur mit den offiziellen Bildern von Nintendo leben müssen.

Die Wahrheit tut weh

Was eigentlich von Anfang an klar hätte sein sollen, fand seine Bestätigung durch die offiziellen Informationen des Online Play Tests. Dort wird genau beschrieben wird, was alles benötigt wird um teilnehmen zu können. Es wird eine Nintendo Switch Konsole, ein Nintendo-Account, Internetverbindung und eine aktive Nintendo Switch Online Mitgliedschaft benötigt. Allerdings ist die Nintendo Switch Konsole mit einem Sternchen markiert. Welcher weiter unten wie folgt fortgesetzt wird:

*Der Nintendo Switch Sports Online Play Test kann nicht mit Nintendo Switch Lite durchgeführt werden.

Von diesem Sternchen dürften sämtliche Nintendo Switch Lite Besitzer gewesen enttäuscht sein.

In der Natur der Sache

Es ist sehr schade, aber dass Nintendo Switch Sports nicht zu empfehlen oder womöglich überhaupt nicht mit der Nintendo Switch Lite kompatibel sein wird, liegt wohl in der Natur der Sache. Schließlich entstand das originale Nintendo Wii Sports aus verschiedenen Tech-Demos der Nintendo Wii, welche eindrucksvoll die zahlreichen Fähigkeiten der Wiimote demonstriert hatte. Aus diesem Grund wurde es auch damals mit der Nintendo Wii Konsole mitgeliefert. Kein Wunder, dass sich das damals neuartige Konzept bis heute Bestand hat. Die Wiimotes sind heute den Joy-Cons gewichen.

Da ohne Bewegungssteuerung ein waschechten Nintendo Sports Spiel unvorstellbar ist, kann das Spielen nur mit einer Nintendo Switch und einer Nintendo Switch OLED empfohlen werden. Zwar ist ein koppeln mit Joy-Cons und der Nintendo Switch Lite möglich, aber der super kleine Bildschirm wird dabei nie praktisch sein.

Nicht das erste Mal

Nintendo Switch Sports ist nicht der erste Titel, auf welchem es mit der Nintendo Switch Lite, aufgrund des, wegen der geringen Größe, limitierten Bildschirmes unpraktisch ist. Weitere Titel die auf die Motion Controls setzen, deshalb mit Joy-Cons gespielt werden muss und deshalb die Nintendo Switch Lite nicht die beste Wahl ist, sind folgende Nintendo Switch Titel:

Mit Nintendo Switch Sports wird der Kompromiss des Handhelds immer größer. Neben dem Verzicht auf den großen Bildschirm, wird ein weitere Titel nicht für Nintendo Switch Lite Besitzer empfohlen.

Neue und alte Sportarten

Insgesamt sollen bei Nintendo Switch Sports folgende Sportarten vertreten sein: Badminton, Chambara, Fußball, Golf, Tennis und Volleyball. Anfangs muss man aber leider ohne Fußball und Golf auskommen. Die Fußballspiele werden nach einem DLC im Sommer angepfiffen und die Golf-Partien werden dann auf die gleiche Art und Weise im Herbst starten können. Nintendo Switch Sports wird am 29.04.2022 veröffentlicht werden.

Quelle: nintendo.at