Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Roblox denkt man wahrscheinlich nicht zuerst an realistische Sportwagen, qualmende Reifen und eine nächtliche Großstadt, die stellenweise an Need for Speed erinnert. Genau deshalb sorgt das neue Projekt Nightshift gerade für Aufmerksamkeit. Ein knapp einminütiger Gameplay-Clip sieht auf den ersten Blick eher nach einem modernen Rennspiel als nach einer Roblox-Erfahrung aus.

Entwickelt wird Nightshift vom Team L.U.M.E.N. Einer der Entwickler veröffentlichte kürzlich einen ersten größeren Einblick auf X.com. Zu sehen sind detaillierte Fahrzeuge, Reifenqualm, Drifts und eine beleuchtete Stadt bei Nacht. Vor allem Beleuchtung, Texturen und Fahrzeugmodelle haben mit dem klassischen Roblox-Look kaum noch etwas gemeinsam.

Die Reaktionen unter dem Video fallen entsprechend aus. Nutzer fragen unter anderem, wie so etwas überhaupt innerhalb von Roblox möglich sei. Andere mussten offenbar erst zweimal hinsehen, bevor sie glaubten, dass der Clip tatsächlich aus einem Roblox-Projekt stammt.

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Nightshift ist kein Need for Speed für Roblox

Der Vergleich mit Need for Speed (oder auch GTA 6) liegt wegen der nächtlichen Straßen, realistischen Fahrzeuge und Beleuchtung nahe. Nightshift ist aber kein Fan-Nachbau von Need for Speed, Burnout oder Grand Theft Auto. Im Mittelpunkt stehen vielmehr Straßenrennen, Autos und eine urbane Umgebung. Das Projekt befindet sich noch in Entwicklung.

Screenshots aus der Community zeigen zahlreiche Supersportwagen, während Spieler das Projekt bereits über Playtests mitgestalten. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.

Wie weit Roblox als Plattform mittlerweile gekommen ist, zeigen auch die Nutzerzahlen. Anfang des Jahres haben wir bereits darüber berichtet, dass Roblox inzwischen 151 Millionen täglich aktive Nutzer erreicht. Projekte wie Nightshift zeigen nun eine andere Seite der Plattform: Roblox ist längst nicht mehr nur an den typischen Block-Look gebunden.

Ausgerechnet Smartphones sind für Nightshift besonders wichtig

Noch überraschender ist, wo L.U.M.E.N den Schwerpunkt setzt. Trotz der aufwendigen Grafik soll Nightshift nicht nur auf einem leistungsstarken Gaming-PC laufen. Mobile Geräte waren laut Entwickler sogar von Beginn an besonders wichtig.

Der Entwickler ergänzt, dass Mobile bei der Entwicklung sogar eine höhere Priorität als der PC bisher gehabt habe. Wie stark die Grafik dafür auf Smartphones angepasst werden muss, ist noch offen. Dass dieses Niveau überhaupt innerhalb von Roblox erreicht und gleichzeitig für Mobilgeräte optimiert werden soll, macht Nightshift aber deutlich interessanter als eine bloße Grafik-Techdemo.