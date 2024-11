Xbox Game Pass im November: Diese Highlights erwarten dich!

Der Monat startet mit einem echten Highlight: Ab sofort kannst du mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 abheben. Ob über Wolkenkratzer oder Gebirge – das Spiel bringt dich auf allen Plattformen (Cloud, PC und Xbox Series X/S) zum Staunen.

Morgen, also am 20. November wird es düster! S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl entführt dich in die radioaktive Sperrzone von Tschernobyl. Spannung, Survival und Geheimnisse erwarten dich auf Konsole, PC und in der Cloud. Für Fans von entspannten Spielen gibt’s ebenfalls Nachschub: Am gleichen Tag erscheint Little Kitty, Big City, ein charmantes Abenteuer für Konsolen. Und wenn du kochen und managen magst, ist PlateUp! das perfekte Spiel, das ebenfalls am 20. November startet.

Folge uns bei Google News

Ab dem 26. November wartet dann mit Nine Sols ein packendes Action-Adventure in einem futuristischen Setting auf dich. Und Sci-Fi-Fans sollten sich den 27. November merken: Aliens: Dark Descent bringt dir nervenaufreibende Action auf allen Plattformen.

Alle Xbox Game Pass-Spiele im November 2023

19. November – Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 20. November – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 20. November – Little Kitty, Big City (Konsole)

Now with Game Pass Standard

(Konsole) Now with Game Pass Standard 20. November – PlateUp! (Konsole)

Game Pass Standard

(Konsole) Game Pass Standard 26. November – Nine Sols (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 27. November – Aliens: Dark Descent (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Was gibt es Neues bei Updates und DLCs?

Auch für bestehende Spiele gibt es viel zu entdecken. Die neue Saison von Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone ist gestartet! Freu dich auf neue Multiplayer-Karten, Waffen, eine Zombies-Map und die vollständige Warzone-Integration.

In League of Legends kannst du jetzt die neue Heldin Ambessa spielen – exklusiv für Game Pass-Nutzer sofort freigeschaltet. Für Valorant erwartet dich ab dem 5. Dezember ein Event zur neuen Staffel der Netflix-Serie Arcane. Sichere dir stylische Skins und mehr!

Exklusive Vorteile und Abschiede aus dem Xbox Game Pass im November

Am 20. November startet ein besonderes Highlight für Fans von Genshin Impact. Mit dem Game Pass Ultimate bekommst du exklusive In-Game-Belohnungen wie seltene Gegenstände und viel Gold. Deine Reise durch die Welt von Teyvat wird so noch aufregender.

Leider heißt es auch Abschied nehmen. Ab dem 15. November verlassen unter anderem Conan Exiles, Hello Neighbor 2 und Rollerdrome die Bibliothek. Nutze die Gelegenheit, offene Achievements zu sichern, bevor sie weg sind – oder kaufe die Spiele mit einem Rabatt von bis zu 20 %, um sie für immer zu behalten.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*