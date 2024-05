YouTube Playables offiziell gestartet

YouTube hat Playables eingeführt, eine Sammlung kostenloser Spiele, die auf der Plattform gespielt werden können. Dieser Bereich von YouTube umfasst mehr als 75 Spiele aus einer Vielzahl beliebter Genres, von Puzzles bis hin zu Sportarten. Die Verfügbarkeit von Spielen auf unkonventionellen Plattformen ist nicht neu. Nachdem Netflix 2021 Spiele in sein Angebot aufgenommen hat, scheint nun auch YouTube Gamer auf seine Plattform locken zu wollen. Die jüngste Funktion des Google-Unternehmens ist daher ein einzigartiger Schritt, den man bei Videoplattformen normalerweise nicht sieht.

YouTube hat vor kurzem die Einführung eines neuen Playables-Bereichs auf der Plattform angekündigt, der eine lange Liste von Spielen für die Nutzer enthält. Es handelt sich dabei um eine Vielzahl von Spielen, einschließlich einiger bemerkenswerter mobiler Spiele-IPs, die kostenlos im Web, auf Android und iOS gespielt werden können. Derzeit sind Playables nur in einer begrenzten Anzahl von Ländern verfügbar, weitere sollen “in den kommenden Monaten” folgen. Offenbar wird diese Funktion eingeführt, nachdem sie in den letzten Monaten von Nutzern in ausgewählten Regionen getestet wurde.

Welche Spiele bietet YouTube Playables den Nutzern?

8 Ball Billiards Classic

Angry Birds Showdown

Bubble Pop Star

Cards of the Undead

Cut the Rope

DOP 2: Delete One Part

Gold Mahjong FRVR

Ludo King

Magic Cat Academy

Auf YouTube gelangen die Nutzer über das Menü “Entdecken” auf der Startseite zu den Playables. Dort können sie Spiele spielen, die zu großen Franchises gehören, wie zum Beispiel die sehr erfolgreiche Angry-Birds-Serie. Wie es in der Ankündigung heißt, können die Spieler auch ihren Spielfortschritt speichern und ihre Highscores einsehen. Außerdem können sie ein Spiel als Lesezeichen speichern, es mit Freunden teilen oder Feedback an YouTube senden, indem sie auf die drei Punkte oder das Menü “Mehr” tippen und die entsprechende Option auswählen.

Der Bereich “Spielbare Spiele” enthält vor allem einfache Spiele mit unkomplizierter Steuerung und einfachen Regeln. Es gibt auch einige Klassiker wie Ludo King, Angry Birds Showdown und Cut the Rope. Auch wenn diese Spiele im Laufe der Zeit eine große Fangemeinde gewonnen haben, sind sie für manche Spieler, die es gewohnt sind, Spiele in Konsolenqualität auf dem Handy zu spielen, vielleicht noch nicht aufregend genug. Die Spieler sollten jedoch ihre Erwartungen dämpfen und bedenken, dass diese Spiele nur eine Nebenattraktion in einer Anwendung sind, die in erster Linie einem anderen Zweck dient. In naher Zukunft wird der Playables-Katalog um weitere bemerkenswerte Titel erweitert werden.

Seit seinem Start im Jahr 2005 hat sich YouTube als eine der wichtigsten Quellen für Online-Unterhaltung etabliert. Nachdem die Videos bereits eine beträchtliche Anzahl von Nutzern angezogen haben, scheint sich der Schwerpunkt des amerikanischen Unternehmens nun auf das Experimentieren mit einem anderen beliebten Unterhaltungsmedium zu verlagern: Spiele. Während Playables als Feature reift, wird sich zeigen, ob die Nutzer den Zugang zu Online-Spielen auf YouTube mögen.