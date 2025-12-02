Nintendo 64-Kultmarke kehrt zurück: „Turok: Origins“ dürfte 2026 veröffentlicht werden

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Turok zählt zu den einprägsamsten Marken, die auf dem Nintendo 64 entstanden sind. 1997 startete die Reihe mit Turok: Dinosaur Hunter und wurde rasch zu einem Aushängeschild der Konsole. Neben Klassikern wie Paper Mario, Smash Bros., Ocarina of Time oder Mario Party war Turok ein Grund dafür, warum viele Spieler die N64-Ära bis heute als besonders prägend empfinden.

Jetzt deutet alles darauf hin, dass das Franchise im Jahr 2026 zurückkehrt. Erste Hinweise stammen aus einer internen Quelle, die glaubwürdiger kaum sein könnte.

Werbung

Turok: Origins – Entwickler verrät 2026 als neues Release-Fenster

Wie MP1st berichtet, hat ein Mitarbeiter von Saber Interactive in seinem beruflichen Profil Turok: Origins mit der Zusatzinfo „Release 2026“ gelistet. Damit wäre dies die erste halb-offizielle Jahresangabe seit der Enthüllung des Spiels bei den Game Awards 2024.

Der Entwickler selbst hat das neue Datum noch nicht bestätigt. Doch da die Information direkt von einem Teammitglied stammt, gilt sie in der Community als sehr wahrscheinlich. Der Eintrag spricht außerdem eindeutig dafür, dass das Projekt intern in der aktiven Produktionsphase steckt.

Neues Leben für ein legendäres Shooter-Franchise

Turok ist eng mit der N64-Ära verbunden. Zwischen 1997 und 2000 erschienen:

Werbung

Turok: Dinosaur Hunter

Turok 2: Seeds of Evil

Turok: Rage Wars

Turok: Shadow of Oblivion

Danach verlagerte sich die Serie auf andere Plattformen. Der letzte große Versuch, die Marke neu zu starten, war das Reboot Turok (2008), danach verschwand die Reihe für viele Jahre in der Versenkung. Vor einigen Jahren erschien ein eher „netteres“ Action-Abenteuerspiel und natürlich neue Versionen, aber kein richtig geiler neuer Titel.

Mit Turok: Origins soll der Dino-Shooter nun eine moderne Wiedergeburt erfahren. Der Reveal-Trailer von 2024 stieß auf enorm positive Resonanz, ließ aber viele Fragen offen: Ton, Gameplay-Ansatz, Struktur und Release-Fenster waren damals noch unklar.

Gut möglich: Ein neuer Auftritt bei den Game Awards 2025

Sollte 2026 tatsächlich das Zieljahr sein, bietet sich ein baldiger großer Auftritt an. Da Origins bereits bei den Game Awards 2024 vorgestellt wurde, erscheint es sehr wahrscheinlich, dass Saber Interactive die Bühne erneut nutzt, um Gameplay, Story-Elemente oder einen neuen Trailer zu zeigen. Viele Fans rechnen deshalb schon mit einer Vorstellung in Kürze. Ein Release 2026 würde bedeuten, dass das Studio langsam in die Phase gezielter Öffentlichkeitsarbeit übergeht.

Die Rückkehr von Turok wird in der Community schon länger herbeigesehnt. Zwischen den letzten Spielen liegt eine enorme Zeitspanne, und moderne Hardware könnte der Marke völlig neue Möglichkeiten geben: gigantische Dino-Welten, dichter Dschungel, vertikale Kämpfe, Survival-Elemente und eine zeitgemäße Shooter-Mechanik.

Wenn Saber Interactive das richtige Gleichgewicht zwischen Nostalgie und Moderne trifft, könnte Turok: Origins eines der spannendsten Comebacks des Jahres 2026 werden.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!