DailyGame
DailyGame - Gaming News - Nintendo 64-Kultmarke kehrt zurück: „Turok: Origins“ dürfte 2026 veröffentlicht werden
3 Min. lesen
Rückkehr eines N64-Klassikers rückt näher

Nintendo 64-Kultmarke kehrt zurück: „Turok: Origins“ dürfte 2026 veröffentlicht werden

Ein Entwickler von Saber Interactive nennt erstmals ein Veröffentlichungsjahr für Turok: Origins und heizt damit die Hoffnung auf das Comeback des legendären Dino-Shooters an.

i Nintendo 64-Kultmarke kehrt zurück: „Turok: Origins“ dürfte 2026 veröffentlicht werden
Artikel von Markus +

Turok zählt zu den einprägsamsten Marken, die auf dem Nintendo 64 entstanden sind. 1997 startete die Reihe mit Turok: Dinosaur Hunter und wurde rasch zu einem Aushängeschild der Konsole. Neben Klassikern wie Paper Mario, Smash Bros., Ocarina of Time oder Mario Party war Turok ein Grund dafür, warum viele Spieler die N64-Ära bis heute als besonders prägend empfinden.

Jetzt deutet alles darauf hin, dass das Franchise im Jahr 2026 zurückkehrt. Erste Hinweise stammen aus einer internen Quelle, die glaubwürdiger kaum sein könnte.

Werbung

Turok: Origins – Entwickler verrät 2026 als neues Release-Fenster

Wie MP1st berichtet, hat ein Mitarbeiter von Saber Interactive in seinem beruflichen Profil Turok: Origins mit der Zusatzinfo „Release 2026“ gelistet. Damit wäre dies die erste halb-offizielle Jahresangabe seit der Enthüllung des Spiels bei den Game Awards 2024.

Der Entwickler selbst hat das neue Datum noch nicht bestätigt. Doch da die Information direkt von einem Teammitglied stammt, gilt sie in der Community als sehr wahrscheinlich. Der Eintrag spricht außerdem eindeutig dafür, dass das Projekt intern in der aktiven Produktionsphase steckt.

Neues Leben für ein legendäres Shooter-Franchise

Turok ist eng mit der N64-Ära verbunden. Zwischen 1997 und 2000 erschienen:

Werbung

  • Turok: Dinosaur Hunter
  • Turok 2: Seeds of Evil
  • Turok: Rage Wars
  • Turok: Shadow of Oblivion

Danach verlagerte sich die Serie auf andere Plattformen. Der letzte große Versuch, die Marke neu zu starten, war das Reboot Turok (2008), danach verschwand die Reihe für viele Jahre in der Versenkung. Vor einigen Jahren erschien ein eher „netteres“ Action-Abenteuerspiel und natürlich neue Versionen, aber kein richtig geiler neuer Titel.

Turok: Origins Logo - Bild: Saber Interactive / YouTube-Video

Turok: Origins Logo – Bild: Saber Interactive / YouTube-Video

Mit Turok: Origins soll der Dino-Shooter nun eine moderne Wiedergeburt erfahren. Der Reveal-Trailer von 2024 stieß auf enorm positive Resonanz, ließ aber viele Fragen offen: Ton, Gameplay-Ansatz, Struktur und Release-Fenster waren damals noch unklar.

Lesenswert
Rätsel um mysteriöse Wüsten-Statue: Große Enthüllung bei den „The Game Awards“?
The Game Awards 2025: Exodus wird erste bestätigte Weltpremiere
The Game Awards 2025: Alle Nominierten im Überblick – Das sind die Favoriten des Jahres
Warhammer 40K: Space Marine 2 – Jubiläums-Update & Roadmap bis 2026 enthüllt
Clive Barker’s Hellraiser: Revival bringt das Grauen auf PC und Konsole
Mortal Kombat 1: Überraschende Updates nach EVO 2025 angekündigt
Warhammer 40,000: Space Marine 3 offiziell angekündigt
Warhammer 40K: Space Marine 2 – Update 7.0 Patch Notes veröffentlicht

Gut möglich: Ein neuer Auftritt bei den Game Awards 2025

Sollte 2026 tatsächlich das Zieljahr sein, bietet sich ein baldiger großer Auftritt an. Da Origins bereits bei den Game Awards 2024 vorgestellt wurde, erscheint es sehr wahrscheinlich, dass Saber Interactive die Bühne erneut nutzt, um Gameplay, Story-Elemente oder einen neuen Trailer zu zeigen. Viele Fans rechnen deshalb schon mit einer Vorstellung in Kürze. Ein Release 2026 würde bedeuten, dass das Studio langsam in die Phase gezielter Öffentlichkeitsarbeit übergeht.

Die Rückkehr von Turok wird in der Community schon länger herbeigesehnt. Zwischen den letzten Spielen liegt eine enorme Zeitspanne, und moderne Hardware könnte der Marke völlig neue Möglichkeiten geben: gigantische Dino-Welten, dichter Dschungel, vertikale Kämpfe, Survival-Elemente und eine zeitgemäße Shooter-Mechanik.

Wenn Saber Interactive das richtige Gleichgewicht zwischen Nostalgie und Moderne trifft, könnte Turok: Origins eines der spannendsten Comebacks des Jahres 2026 werden.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!