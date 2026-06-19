Clive Barker’s Hellraiser: Revival erscheint im Oktober und führt Spieler in die Tiefen der Hölle

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Fans des Horror-Franchise dürfen sich den 8. Oktober vormerken: Saber Interactive und Boss Team Games haben bekannt gegeben, dass Clive Barker’s Hellraiser: Revival an diesem Tag für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam erscheint. Das Action-Horrorspiel erzählt eine neue Geschichte im bekannten Hellraiser-Universum und stellt Spieler vor einen verzweifelten Überlebenskampf gegen die Schrecken der Unterwelt.

Neben dem Erscheinungstermin wurden auch erste Informationen zu den verfügbaren Editionen veröffentlicht. Neben einer Standard Edition wird es eine Deluxe Edition geben. Weitere Details zu deren Inhalten sollen kurz vor dem Launch bekannt gegeben werden. Wer das Spiel vorbestellt, erhält zum Release exklusive In-Game-Gegenstände, darunter den „Labyrinth“-Skin für die Pistole sowie den „Martyr“-Skin für das Sägeblatt.

Eine neue Geschichte im Hellraiser-Universum

In Hellraiser: Revival schlüpfen Spieler in die Rolle eines Protagonisten, der sich auf eine gefährliche Reise durch die dunkelsten Bereiche der Hölle begibt. Sein Ziel ist es, die Person zu retten, die ihm am meisten bedeutet. Dabei trifft er auf die berüchtigten Cenobiten, groteske Kreaturen, fanatische Kultisten und zahlreiche weitere Albträume.

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Die Geschichte erweitert das Hellraiser-Universum um ein völlig neues Kapitel. Im Mittelpunkt steht dabei Pinhead, der erneut von Schauspieler Doug Bradley gesprochen wird. Spieler geraten ungewollt in ein Ritual, das eine neue Welle von Leid und Qual über die Welt bringen könnte.

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Die Kräfte der Genesis-Konfiguration

Ein zentrales Gameplay-Element ist die sogenannte Genesis-Konfiguration. Die rätselhafte Box verleiht ihrem Träger übernatürliche Fähigkeiten, die sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung eingesetzt werden können.

Dazu gehören Kräfte wie Pyrokinese, Telekinese und die ikonischen Höllenketten, die Fans der Filmreihe sofort wiedererkennen dürften. Die Fähigkeiten dienen jedoch nicht nur dazu, Gegner auszuschalten. Sie spielen auch eine wichtige Rolle beim Lösen von Rätseln und beim Verändern der Umgebung innerhalb des verwinkelten Labyrinths der Unterwelt.

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Neben den übernatürlichen Kräften steht Spielern ein Arsenal klassischer Waffen zur Verfügung. Die Mischung aus höllischen Fähigkeiten und konventioneller Bewaffnung soll dabei helfen, die zahlreichen Gefahren der Unterwelt zu überleben.

Die Entwickler versprechen einen kompromisslosen Kampf gegen die Armeen der Hölle. Auf dem Weg durch die finsteren Schauplätze müssen sich Spieler gegen Monster, Kultisten und die mächtigsten Diener der Unterwelt behaupten. Gleichzeitig gilt es, die Pläne der Cenobiten zu durchkreuzen und das drohende Unheil aufzuhalten.

Horror-Klassiker als Videospiel

Mit Hellraiser: Revival erhält eines der bekanntesten Horror-Franchises der Filmgeschichte eine neue Videospielumsetzung. Statt sich auf bekannte Geschichten zu konzentrieren, erzählen Saber Interactive und Boss Team Games eine eigenständige Handlung, die tief in die Mythologie der Reihe eintaucht und dabei klassische Elemente wie Pinhead, die Cenobiten und die berüchtigte Puzzlebox in den Mittelpunkt stellt.

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Ob das Spiel die düstere Atmosphäre und den psychologischen Horror der Vorlage erfolgreich einfangen kann, wird sich zeigen, wenn Hellraiser: Revival am 8. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheint.