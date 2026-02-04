Neuer Gameplay-Trailer zu John Carpenter’s Toxic Commando zeigt pures Zombie-Gemetzel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn dein Herz bei überdrehter 80er-Action, schrägen Söldnern und riesigen Zombie-Horden schneller schlägt, dann solltest du dir diesen Titel merken: John Carpenter’s Toxic Commando. Ich warne dich gleich vor, es sieht aus wie ein Left 4 Dead mit Fahrzeugen in einer halboffenen Welt. Und genau da hatte es schon meine Aufmerksamkeit. Saber Interactive und Focus Entertainment haben jetzt einen ausführlichen Gameplay-Overview-Trailer veröffentlicht und der macht sofort klar, wohin die Reise geht: laut, blutig und komplett drüber.

Das Spiel stammt von einem Studio, das bereits mit World War Z (2019, DG-Score: 9/10) und Warhammer 40.000: Space Marine 2 (2024, DG-Score 8/10) Erfahrung mit Massengegnern gesammelt hat. Genau dieses Know-how spürt man hier sofort. Statt langsamer Survival-Horror-Spannung erwartet dich ein Koop-Action-Shooter, der auf Teamplay, Dauerfeuer und spektakuläre Zombie-Wellen setzt.

John Carpenter’s Toxic Commando – Vier Spieler gegen das Ende der Welt

Der Horden-Shooter ist für bis zu vier Spieler ausgelegt. Du schließt dich einem Trupp Söldner an, der in einer halboffenen Welt gegen mutierte Monster und Zombie-Massen kämpft. Möglich macht das die sogenannte „Swarm-Technologie“ von Saber Interactive.

Dabei bist du nicht nur zu Fuß unterwegs. Fahrzeuge spielen eine wichtige Rolle. Du kannst durch die Hölle auf Rädern fahren, Untote überrollen und dich durch verseuchte Gebiete kämpfen, während um dich herum alles im Chaos versinkt. Dieses Zusammenspiel aus Schießen, Fahren und Überleben soll für ständiges Tempo sorgen.

Waffenarsenal und Klassen-System

Auch bei den Waffen wird nicht gekleckert. Insgesamt stehen 16 Primärwaffen bereit, dazu zahlreiche Sekundärwaffen. Schrotflinten, Maschinenpistolen, Scharfschützengewehre, Pistolen, Nahkampfwaffen wie Macheten oder Brecheisen. Alles für die maximale Zerstörungskraft. Zombie-Köpfe platzen, Explosionen reißen Gegnergruppen auseinander, und du stehst mittendrin.

Du wählst außerdem aus vier Klassen: Strike, Medic, Operator und Defender. Jede Rolle bringt eigene Fähigkeiten mit, sodass echtes Teamwork gefragt ist. Heilen, unterstützen, Schaden austeilen oder verteidigen. Also etwas mehr als Left 4 Dead. Dank Crossplay spielt es keine Rolle, auf welcher Plattform deine Freunde unterwegs sind.

Demo bereits vor Release spielbar

Dich hat der Gameplay-Trailer und die Screenshots überzeugt? Wer nicht bis zum Release warten will, kann schon früher reinschnuppern. Vom 19. Februar bis zum 02. März 2026 steht auf Steam eine öffentliche Demo bereit. Dort kannst du zusammen mit Freunden ausprobieren, wie sich das Zombie-Chaos im Koop anfühlt.

Der vollständige Release erfolgt am 12. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Die Standard-Version kostet 39,99 Euro. Vorbesteller erhalten den DLC „Leon’s Secret Stash“ kostenlos. Zusätzlich gibt es eine Blood Edition mit weiteren kosmetischen Inhalten und Post-Launch-DLCs, für 10 Euro mehr (49,99 Euro). Auf der Steam-Seite gibt es sogar ein „Loyalty Bundle“ für die Standard-Version von John Carpenter’s Toxic Commando samt World War Z, wer es versäumt hat für aktuell 37,41 Euro!

