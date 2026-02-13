Keanu Reeves ist zurück: John Wick bekommt endlich ein echtes AAA-Spiel

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bevor das Auto. Bevor der Hund. Bevor er zum Baba Yaga wurde. Mit diesen Worten eröffnete Saber Interactive beim Sony State of Play vom 12. Februar 2026 wohl eine der spannendsten Ankündigungen des Jahres: Ein vollwertiges AAA-Videospiel rund um John Wick ist offiziell in Entwicklung und Keanu Reeves ist mit dabei.

Die Ankündigung, auf die Fans seit Jahren gewartet haben

Das Spiel entsteht in enger Zusammenarbeit zwischen Saber Interactive, Lionsgate und Franchise-Regisseur Chad Stahelski. Es wird eine originale Geschichte erzählen, die zeitlich vor der sogenannten „Impossible Task“, dem Auftrag, der John Wick einst aus dem Assassinengeschäft herausführte, angesiedelt ist. Das bedeutet: Kein Aufguss der Filmhandlung, sondern echte Lore-Erweiterung mit neuen Charakteren und bekannten Gesichtern aus dem Franchise.

Keanu Reeves ist offiziell an Bord und leiht John Wick Aussehen, Stimme und mehr. Das Spiel soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Ein Releasedatum wurde noch nicht genannt, das Spiel kann aber bereits auf den entsprechenden Plattformen vorgemerkt werden.

Gun-Fu, Kameraarbeit und das Feeling der Filme

Was Fans an den Filmen lieben, soll direkt ins Gameplay übersetzt werden. Saber Interactive beschreibt das Ziel so: Man wolle ein Erlebnis schaffen, das die Grenze zwischen Film und Spiel verschwimmen lässt. Vollständig interaktive Mechaniken, die dich das Gefühl geben, in einem John-Wick-Film zu stecken, indem du die Rolle des Baba Yaga selbst übernimmst.

Konkret bedeutet das: ein ausgeprägtes Gun-Fu-Kampfsystem, das die Filmstücke so authentisch wie möglich nachbildet, dazu cinematische Kameraführung, die sich eng an den Actionszenen der Filme orientiert, intensive Fahrsequenzen sowie atmosphärisch dichte Umgebungen.

Die ersten Gameplay-Eindrücke aus dem Ankündigungstrailer zeigen neonbeleuchtete Clubs, regennasse Straßen und eben jene enge, fließende Kameraarbeit, die die Filmreihe so unverwechselbar macht.

Wer steckt hinter dem Spiel?

Saber Interactive ist kein unbekannter Name in der Branche und hat sich zuletzt mit einem echten Blockbuster bewährt. Warhammer 40,000: Space Marine 2 verkaufte sich im ersten Jahr über sieben Millionen Mal und erhielt Nominierungen für das beste Actionspiel und den besten Multiplayer bei den Game Awards.

Das Studio hat also bewiesen, dass es große Lizenzen mit echter Spieltiefe und Brutalität umsetzen kann. Genau das lässt für das John-Wick-Projekt hoffen.

