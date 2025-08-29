DailyGame
DailyGame - Gaming News - Warhammer 40K: Space Marine 2 – Jubiläums-Update & Roadmap bis 2026 enthüllt
ca. 3 Min lesen
Frischer Content

Warhammer 40K: Space Marine 2 – Jubiläums-Update & Roadmap bis 2026 enthüllt

Anlässlich seines Jubiläums erhält Warhammer 40.000: Space Marine 2 ein neues Update. Zudem wird eine Roadmap für die Zukunft präsentiert.

Warhammer 40K: Space Marine 2 – Jubiläums-Update & Roadmap bis 2026 enthüllt
Passend zum Thema
Warhammer 40,000: Space Marine 2 - (C) Focus Home Interactive
Artikel von Tim +

Zum einjährigen Jubiläum von Warhammer 40,000: Space Marine 2 hat Entwickler Saber Interactive nicht nur das mit Spannung erwartete Patch 10 enthüllt, sondern auch eine Roadmap, die bis ins zweite Quartal 2026 reicht. Für Fans des brutalen Third-Person-Shooters bedeutet das: Die Schlacht gegen die Tyraniden ist noch lange nicht vorbei – im Gegenteil, sie wird größer, komplexer und abwechslungsreicher.

In diesem Artikel erfahrt ihr alles über die Pläne für das Spiel 2025.

Patch 10 – Das Anniversary Update (Release: 4. September 2025)

Das Jubiläums-Update für Warhammer 40,000: Space Marine 2 bringt eine Fülle neuer Inhalte, die sowohl Solo-Spieler als auch Multiplayer-Fans begeistern dürften:

  • Neue Story-Mission: Eine zusätzliche Kampagnenmission erweitert die Erzählung rund um Lieutenant Titus und seine Kameraden. Details zur Handlung sind noch geheim, aber die Mission soll neue Schauplätze und Gegner einführen.
  • PvE-Modus „Stratagems“: Ein taktisch geprägter Koop-Modus, in dem Spieler strategische Fähigkeiten einsetzen können, um gegen Wellen von Feinden zu bestehen.
  • PvP-Modus „Helbrute Onslaught“: Ein neuer kompetitiver Modus, der Chaos-Einheiten wie die gefürchteten Helbrutes ins Rampenlicht stellt.
  • Neue Maps, Waffen und Gegner: Frische Inhalte für alle Spielmodi sorgen für mehr Abwechslung und neue Herausforderungen.
  • Champion-Skin-Customization: Endlich können Spieler Rüstungsteile verschiedener Champions kombinieren – ein Feature, das die Individualisierung deutlich erweitert.
  • Chaos Armor Pack: Ein kosmetisches Paket mit düsteren Designs für alle, die dem Imperium lieber den Rücken kehren.
  • Season Pass 2: Enthält über 40 Items, darunter das Black Templars Champion Pack und das Imperial Fists Cosmetic Pack – perfekt für Fans spezifischer Space Marine-Orden.

Die Roadmap von Warhammer 40,000: Space Marine 2 bis 2026 – Sechs große Updates geplant

Saber Interactive hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis zum zweiten Quartal 2026 sollen insgesamt sechs große Patches (Patch 10 bis Patch 15) erscheinen. Jeder dieser Updates bringt neue Inhalte, Features und Verbesserungen. Besonders hervorzuheben:

  • Patch 12 (Q1 2026): Die Einführung der Techmarine-Klasse – eine der meistgewünschten Ergänzungen seit Release. Techmarines sind Meister der Maschinen und könnten neue Gameplay-Mechaniken wie Turret-Platzierung oder Reparaturfähigkeiten ins Spiel bringen.
  • Weitere Updates sollen neue Spielmodi, zusätzliche Story-Inhalte und tiefere Progressionssysteme liefern.

Space Marine 2 wurde zum Launch für seine kurze Kampagne und begrenzten Multiplayer-Inhalte kritisiert. Doch Saber Interactive zeigt, dass sie zuhören: Mit regelmäßigen kostenlosen Gameplay-Erweiterungen und optionalen kosmetischen DLCs verwandelt sich das Spiel langsam aber sicher in einen echten Live-Service-Titel – ohne dabei seine Wurzeln zu verraten.

Hier geht es zu unserer ausführlichen Game Review zum Spiel.

Nicht verpassen!

Mehr zum Titel

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Mehr dazu...

Verkörpere in Warhammer 40.000: Space Marine 2 die übermenschlichen Fähigkeiten und Brutalität der Space Marines. Vernichte Tyranidenschwärme mit tödlichen Fähigkeiten und verheerenden Waffen. Verteidige in spektakulärer Third-Person-Action in Einzel- oder Mehrspielermodi das Imperium

Publisher: Focus-Home-InteractiveSysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 09. September 2024

Mehr entdecken

Neu für dich!