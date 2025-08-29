Warhammer 40K: Space Marine 2 – Jubiläums-Update & Roadmap bis 2026 enthüllt

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Zum einjährigen Jubiläum von Warhammer 40,000: Space Marine 2 hat Entwickler Saber Interactive nicht nur das mit Spannung erwartete Patch 10 enthüllt, sondern auch eine Roadmap, die bis ins zweite Quartal 2026 reicht. Für Fans des brutalen Third-Person-Shooters bedeutet das: Die Schlacht gegen die Tyraniden ist noch lange nicht vorbei – im Gegenteil, sie wird größer, komplexer und abwechslungsreicher.

In diesem Artikel erfahrt ihr alles über die Pläne für das Spiel 2025.

Patch 10 – Das Anniversary Update (Release: 4. September 2025)

Das Jubiläums-Update für Warhammer 40,000: Space Marine 2 bringt eine Fülle neuer Inhalte, die sowohl Solo-Spieler als auch Multiplayer-Fans begeistern dürften:

Neue Story-Mission : Eine zusätzliche Kampagnenmission erweitert die Erzählung rund um Lieutenant Titus und seine Kameraden. Details zur Handlung sind noch geheim, aber die Mission soll neue Schauplätze und Gegner einführen.

: Eine zusätzliche Kampagnenmission erweitert die Erzählung rund um Lieutenant Titus und seine Kameraden. Details zur Handlung sind noch geheim, aber die Mission soll neue Schauplätze und Gegner einführen. PvE-Modus „Stratagems“ : Ein taktisch geprägter Koop-Modus, in dem Spieler strategische Fähigkeiten einsetzen können, um gegen Wellen von Feinden zu bestehen.

: Ein taktisch geprägter Koop-Modus, in dem Spieler strategische Fähigkeiten einsetzen können, um gegen Wellen von Feinden zu bestehen. PvP-Modus „Helbrute Onslaught“ : Ein neuer kompetitiver Modus, der Chaos-Einheiten wie die gefürchteten Helbrutes ins Rampenlicht stellt.

: Ein neuer kompetitiver Modus, der Chaos-Einheiten wie die gefürchteten Helbrutes ins Rampenlicht stellt. Neue Maps, Waffen und Gegner : Frische Inhalte für alle Spielmodi sorgen für mehr Abwechslung und neue Herausforderungen.

: Frische Inhalte für alle Spielmodi sorgen für mehr Abwechslung und neue Herausforderungen. Champion-Skin-Customization : Endlich können Spieler Rüstungsteile verschiedener Champions kombinieren – ein Feature, das die Individualisierung deutlich erweitert.

: Endlich können Spieler Rüstungsteile verschiedener Champions kombinieren – ein Feature, das die Individualisierung deutlich erweitert. Chaos Armor Pack : Ein kosmetisches Paket mit düsteren Designs für alle, die dem Imperium lieber den Rücken kehren.

: Ein kosmetisches Paket mit düsteren Designs für alle, die dem Imperium lieber den Rücken kehren. Season Pass 2: Enthält über 40 Items, darunter das Black Templars Champion Pack und das Imperial Fists Cosmetic Pack – perfekt für Fans spezifischer Space Marine-Orden.

Die Roadmap von Warhammer 40,000: Space Marine 2 bis 2026 – Sechs große Updates geplant

Saber Interactive hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis zum zweiten Quartal 2026 sollen insgesamt sechs große Patches (Patch 10 bis Patch 15) erscheinen. Jeder dieser Updates bringt neue Inhalte, Features und Verbesserungen. Besonders hervorzuheben:

Patch 12 (Q1 2026) : Die Einführung der Techmarine-Klasse – eine der meistgewünschten Ergänzungen seit Release. Techmarines sind Meister der Maschinen und könnten neue Gameplay-Mechaniken wie Turret-Platzierung oder Reparaturfähigkeiten ins Spiel bringen.

: Die Einführung der – eine der meistgewünschten Ergänzungen seit Release. Techmarines sind Meister der Maschinen und könnten neue Gameplay-Mechaniken wie Turret-Platzierung oder Reparaturfähigkeiten ins Spiel bringen. Weitere Updates sollen neue Spielmodi, zusätzliche Story-Inhalte und tiefere Progressionssysteme liefern.

Space Marine 2 wurde zum Launch für seine kurze Kampagne und begrenzten Multiplayer-Inhalte kritisiert. Doch Saber Interactive zeigt, dass sie zuhören: Mit regelmäßigen kostenlosen Gameplay-Erweiterungen und optionalen kosmetischen DLCs verwandelt sich das Spiel langsam aber sicher in einen echten Live-Service-Titel – ohne dabei seine Wurzeln zu verraten.

