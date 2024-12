Space Marine: Das erwartet uns 2025 im Spiel

Saber Interactive hat eine Roadmap für das Jahr 2025 für Warhammer 40.000: Space Marine 2 präsentiert. Seit der Veröffentlichung im September 2024 haben 5 Millionen Spieler das Spiel erlebt, was es zu einem der erfolgreichsten Titel des Studios macht. Um diesen Erfolg weiterzuführen, wurde kürzlich das Update 5 für Space Marine 2 auf allen Plattformen veröffentlicht. Dieses Update bietet viele neue Features, einschließlich der neuen Operation Obelisk und dem The Dark Angels Chapter Pack. Als das Jahr 2024 sich dem Ende neigte, veröffentlichten die Entwickler ihre Pläne für 2025 auf dem offiziellen Blog des Titels. Im kommenden Jahr wird es Änderungen im PvP-Modus geben, einschließlich einer neuen Karte, die Kämpfe in geschlossenen Vierteln ermöglicht. Auch die PvE-Modi werden erweitert, einschließlich eines neuen Hordenmodus. Zusätzlich werden neue Operationen, Gegner und eine Erweiterung für die Battle Barge im Jahr 2025 hinzugefügt.

Die Spieler können sich nicht nur auf neue Modi freuen, sondern es wurde auch bestätigt, dass die neuen Anpassungen einen neuen Champion enthalten werden. Im Jahr 2025 wird ein neuer Scharfschütze, der Salamander-Champion, in Space Marine 2 erscheinen. Das Team gab an, dass die naheliegende Wahl für einen Scharfschützen die Raven Guard gewesen wäre, sich aber entschieden wurde, eine andere Richtung für diese Klasse einzuschlagen. Während die Spieler auf die Updates warten, nutzen einige Mitglieder der Community die Zeit, um ihre eigenen Ideen in das Warhammer-40.000-Universum einzubringen. Ein Spieler hat kürzlich die Power Axe aus der Amazon-Serie Secret Level in Space Marine 2 integriert.

Werbung

Neue Inhalte für Space Marine 2 über 2025 hinaus

Die Episode von Secret Level war seit ihrer Veröffentlichung auf Amazon Prime ein großer Erfolg, und die Spieler baten Saber Interactive, sie offiziell in das Spiel zu integrieren. Die Community begrüßt zwar die Ankündigungen für Space Marine 2 im Jahr 2025, einige Fans sind jedoch enttäuscht, dass die Roadmap keine festen Veröffentlichungstermine enthält. Wahrscheinlich wollen die Entwickler damit unerwartete Verzögerungen vermeiden. Aktuelle Informationen deuten darauf hin, dass Saber Interactive plant, Space Marine 2 bis 2026 zu unterstützen. Wenn das der Fall ist, können sich die Spieler in den kommenden Jahren auf viele neue Inhalte freuen.

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.