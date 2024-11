Space Marine 2: Teaser für Update 5 veröffentlicht

Fans von Warhammer 40,000: Space Marine 2 haben endlich etwas Neues zu erwarten, da Saber Interactive und der vielversprechende Patch 5.0 angekündigt haben. Dieses Update wird noch in der ersten Dezemberhälfte 2024 erscheinen und bringt zahlreiche spannende Neuerungen mit sich. Patch 5.0 wird das Spiel mit einem neuen Kapitel der Dark Angels Chapter Pack erweitern. Dieser Pack umfasst einzigartige Rüstungsteile und Banner für den Bulwark-Klasse, darunter auch die ikonische Astartes-Kapitel des Lion El’Jonson. Spieler können sich auf neue kosmetische Extras freuen, darunter Anpassungsoptionen für farbige Linsen, die das Aussehen der Helme verbessern werden.

Ein großer Schritt für die PS5-Spieler ist die Unterstützung der PS5 Pro, die mit dem Patch 5.0 eingeführt wird. Dank der PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) Technologie wird das Bild sowohl im Qualitäts- als auch im Performance-Modus in 4K ausgegeben. Auf der Basis-PS5 wird das Bild in 1080p bis 1440p gerendert und auf 4K hochskaliert, während die PS5 Pro zwischen 1080p und 2160p arbeitet. Patch 5.0 bringt auch neue Missionen und Gegner mit sich. Die Operation Obelisk führt die Spieler nach Demerium, wo sie die Energie stören müssen, die das Aurora-Gerät schützt. Dabei müssen sie sich mit dem neuen Gegnertyp Tzaangor Enlightened auseinandersetzen, der zu den Chaos-Streitkräften gehört. Das Update wird auch DLSS Frame Generation und FSR3 Unterstützung hinzufügen, was die Grafikqualität und Leistung des Spiels weiter verbessern wird.

Neue Inhalte und Funktionen durch kommendes Update für Space Marine 2

Mit dem Patch 5.0 wird auch das Modding in Space Marine 2 weiter unterstützt, was die Community weiterhin aktiviert und begeistert. Die Entwickler haben angekündigt, dass sie weiterhin auf die Beiträge der Spieler achten und diese in zukünftigen Updates berücksichtigen werden. Patch 5.0 von Warhammer 40,000: Space Marine 2 verspricht viele spannende Neuerungen und Verbesserungen, die das Spielerlebnis erheblich bereichern werden. Mit neuen Inhalten, technischen Verbesserungen und der Unterstützung für die PS5 Pro ist das Update ein großer Schritt in die richtige Richtung. Fans der Serie können sich auf viele spannende Updates freuen und erwarten, dass das Spiel weiterhin wächst und sich entwickelt.

Hier gelangst du zu unserem ausführlichen Test des Spiels.