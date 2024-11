Startklar für die PS5 Pro: Diese Spiele erhalten ein Upgrade

Sony hat kurz vor dem Start der PlayStation 5 Pro eine Liste von Spielen veröffentlicht, die für die verbesserte Konsole optimiert werden. Die PlayStation 5 Pro, Sonys Mid-Gen-Refresh, erscheint am 7. November und bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich, darunter eine aufgerüstete GPU, zusätzliches Terabyte Speicherplatz und fortschrittliches Raytracing. Der Preis von 799 Euro sorgte jedoch für Kontroversen.

Mehrere hochkarätige Spiele wurden bereits bestätigt, um PlayStation 5 Pro-Optimierungen zu erhalten, sobald die Konsole verfügbar ist. Sony hat über den PlayStation Blog eine Liste von Spielen veröffentlicht, die für die neue Konsole optimiert werden. Die Liste umfasst über 50 Titel, darunter große Namen wie Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3, Palworld, Rise of the Ronin, Stellar Blade und mehr, einschließlich der beiden jüngsten AAA-Star-Wars-Spiele, Star Wars Jedi: Survivor und Ubisoft’s Star Wars Outlaws. Selbst große Multiplayer-Live-Service-Spiele wie Fortnite, Apex Legends, The Finals und The First Descendant werden für die PS5 Pro optimiert.

Folge uns bei Google News

Hier sind die bisher bestätigten Titel:

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo 4

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy 7 Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarok

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part 2 Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

Es bleibt abzuwarten, ob große Veröffentlichungen von 2025 wie Monster Hunter Wilds oder Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zum Start PS5 Pro-Optimierungen erhalten. Auch wurden keine Xbox Spiele bestätigt die dieses Jahr auf der PlayStation 5 erschienen sind. Das gilt auch für kommende Xbox-Titel wie Indiana Jones and the Great Circle oder Doom: The Dark Ages.

Vor dem Launch der PS5 Pro werden voraussichtlich keine weiteren Spiele zur Liste hinzugefügt. Nach dem Start können Fans jedoch regelmäßige Updates von Sony erwarten, die ältere und kommende Spiele mit PS5 Pro-Optimierungen bestätigen.