PlayStation 5 Pro bringt Final Fantasy 7 Rebirth auf Hochglanz

Mit der Ankündigung der PlayStation 5 Pro gehen einige Erwartungen für kommende Spiele einher, doch wie bereits angekündigt werden auch ältere Titel ein Upgrade für die im November kommende Konsole erhalten. John Linneman von Digital Foundry hat auf X (oder Twitter) darüber gesprochen, wie viel besser die neue Version von Final Fantasy 7 Rebirth aussieht.

Wow, yeah, FF7R looks a LOT better on PS5 Pro. Night and day difference. I actually put off playing it due to other things happening at the time of release but the Pro will finally push me to enjoy it. Image quality was just too awful on normal PS5. pic.twitter.com/yVuL0wG5Nu

