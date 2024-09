PlayStation: Nach der PS5 Pro-Enthüllung eine „State of Play“?

PlayStation plant offenbar ein neue State of Play-Show, und das bereits in den kommenden Tagen! Laut dem zuverlässigen Gaming-Insider Jeff Grubb könnte es bereits am 24. September stattfinden.

Die letzten Wochen waren für PlayStation nicht einfach. Nach dem Absturz von Concord und dem Versuch, brachte die Vorstellung der PS5 Pro das Fass endgültig zum Überlaufen. Dazwischen ein wahrer Lichtblick mit Astro Bot, dass derzeit bei uns getestet wird. Und so viel sei bereits jetzt verraten: Es macht so richtig Laune!

Warum könnte ein neues „State of Play“ PlayStation-Fans Freude bereiten?

Laut Grubb plant PlayStation ein neues State of Play, um das Vertrauen der Community zurückzugewinnen. In einer Episode seines Podcasts sagte Grubb: „In etwa zwölf Tagen wird ein State of Play stattfinden. Es ist zwar kein großes Showcase, aber definitiv ein Event, das wir im September erwarten können.“

Grubb, der bereits in der Vergangenheit PlayStation-Events korrekt vorhergesagt hat. Damit könnte PlayStation versuchen, das negative Feedback zur PS5 Pro und deren Preis zu dämpfen.

Die große Frage ist: Was wird PlayStation präsentieren? Nachdem die PS5 Pro schon viele Kritiker auf den Plan gerufen hat, sollte PlayStation etwas Überzeugendes liefern. Derzeit ist die Liste der „verbesserten“ PS5-Spiele für das Pro-Modell noch sehr kurz. Vielleicht wird PlayStation weitere Titel nennen, die ein Upgrade erhalten. Ein paar wirklich beeindruckende Gameplay-Demos könnten helfen.

Welche neuen Spiele sind zu erwarten?

In puncto neuer Spiele hat PlayStation momentan nicht viel am Grill das brutzelt. Silent Hill 2 Remake, das exklusiv für die Konsole erscheint, könnte einen neuen Trailer oder Gameplay-Material erhalten.

PlayStation hat viel zu beweisen, besonders nach dem Start der PS5 Pro. Aber wenn das Event spannende Ankündigungen und beeindruckende PS5 Pro-Titel zeigt, könnte das Event genau das sein, was PlayStation braucht, um die Community wieder ins Boot zu holen.

