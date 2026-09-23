Clive Barker’s Hellraiser: Revival zeigt brutales Gameplay im neuen Trailer

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Saber Interactive und Boss Team Games haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival veröffentlicht.

Kommentiert wird das neue Gameplay-Video von Xalavier Nelson Jr., der dem Protagonisten Aidan Lynch seine Stimme leiht. Der Trailer zeigt vor allem, wie das Spiel klassischen Survival-Horror mit deutlich actionreicheren Kämpfen und den übernatürlichen Kräften der sogenannten Genesis-Konfiguration verbindet.

Brutale Kämpfe gegen die Schrecken der Hölle

Die Auseinandersetzungen in Hellraiser: Revival werden aus der Ego-Perspektive ausgetragen und setzen auf unterschiedliche Nahkampf- und Schusswaffen. Spieler müssen sich dabei nicht nur direkt gegen ihre Gegner behaupten, sondern gleichzeitig mit ihren verfügbaren Ressourcen haushalten.

Werbung

Munition und Heilmittel müssen während des Abenteuers gefunden werden. Darüber hinaus könnt ihr Fallen platzieren und Upgrades erhalten, um eure Überlebenschancen zu verbessern. Ausweichen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wenn euch die unterschiedlichen Kreaturen des Labyrinths zu nahe kommen.

Zu den Gegnern gehören Kultisten sowie Kreaturen wie Runner, Burster und die Unworthy. Das Arsenal reicht von schweren Nahkampfwaffen bis zu explosiven Schusswaffen, mit denen ihr euch gegen die unterschiedlichen Bedrohungen zur Wehr setzen könnt.

Die Genesis-Konfiguration wird zur mächtigen Waffe

Eine zentrale Rolle im Gameplay übernimmt die Genesis-Konfiguration. Der geheimnisvolle Rätselwürfel verleiht Aidan übernatürliche Fähigkeiten, die sich mit konventionellen Waffen kombinieren lassen.

Werbung

Mit seinen Kräften könnt ihr unter anderem Objekte auf Gegner schleudern oder Feinde mit Feuer angreifen. Das Zufügen von Schmerz erfüllt dabei noch einen weiteren Zweck. Spieler können das sogenannte „Leiden“ ihrer Gegner sammeln und anschließend für besonders mächtige Angriffe einsetzen.

Am Ende wartet eine Fähigkeit, die für Hellraiser kaum passender sein könnte: die berüchtigten Höllenketten. Wie genau sich die unterschiedlichen Kräfte der Genesis-Konfiguration miteinander kombinieren lassen, zeigt der neue Gameplay-Trailer erstmals ausführlicher.

Aidan muss Sunny aus dem Labyrinth retten

Clive Barker’s Hellraiser: Revival erzählt eine neue Geschichte innerhalb des Hellraiser-Universums. Im Mittelpunkt steht Aidan, der versucht, seiner Freundin Sunny bei der Flucht aus der jenseitigen Höllenlandschaft des Labyrinths zu helfen.

Werbung

Dafür muss er die Genesis-Konfiguration einsetzen und gleichzeitig einen Pakt mit Pinhead überleben. Zusätzlich stellt sich ihm ein Kult entgegen, der den Cenobiten dient.

Die Ereignisse nehmen ihren Anfang, als Aidan unwissentlich ein Ritual von Pinhead auslöst. Dieses soll Schmerz und Lust in einem bislang unbekannten Ausmaß entfesseln. Auf seinem Weg trifft Aidan nicht nur auf Kultisten und Kreaturen der Hölle, sondern auch auf die infernalischen Priester selbst.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Survival-Horror trifft auf Action und Crafting

Trotz des großen Waffenarsenals soll das Spiel seine Survival-Horror-Ausrichtung nicht aus den Augen verlieren. Ressourcen müssen gesucht und verwaltet werden, während Aidan gleichzeitig Rätsel löst und sich durch die gefährliche Umgebung bewegt.

Werbung

Auch Crafting gehört zum Gameplay. Zusammen mit der Suche nach Munition und Heilmitteln sowie den unterschiedlichen Gegnerarten soll dadurch ein Wechsel zwischen Erkundung, Ressourcenmanagement und direkten Kämpfen entstehen.

Die übernatürlichen Fähigkeiten der Genesis-Konfiguration erweitern diese klassischen Elemente. Statt ausschließlich auf gefundene Waffen angewiesen zu sein, kann Aidan die Kräfte des Würfels nutzen, um sich zusätzliche Möglichkeiten im Kampf zu verschaffen.

Kostenlose Demo ist auf Steam verfügbar

Wer nicht bis Oktober warten möchte, kann Clive Barker’s Hellraiser: Revival bereits ausprobieren. Auf Steam steht eine kostenlose Demo zur Verfügung, die einen ersten Einblick in die neue Geschichte gibt. Allerdings steht die Steamseite des Spiels in Deutschland aktuell wohl nicht zur Verfügung. In Österreich ist sie normal erreichbar. Wir können nur hoffen, dass Saber Interactive und Boss Teams Games sich rechtzeitig darum kümmern.

Werbung

Die Demo führt zudem in die Grundlagen des Kampfsystems, des Craftings und der Rätsel ein. Damit können Spieler bereits vor der Veröffentlichung ausprobieren, wie die unterschiedlichen Gameplay-Elemente zusammenspielen.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival erscheint am 8. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.