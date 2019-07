Share on Facebook

Es ist mehr als 10 Jahre her, dass ein neues Turok-Spiel veröffentlicht wurde. Einige Fans des Franchise (wie ich) haben gehofft, dass irgendwann ein moderner Einstieg in die Serie erscheinen wird. Für diese Fans sind einige potenziell aufregende Informationen aufgetaucht, als ein neues Turok-Spiel, Turok: Escape from Lost Valley, aufgetaucht ist. Trotzdem ist dieser neue Turok-Titel möglicherweise nicht ganz das Spiel, das diese Spieler erwartet hatten.

Turok: Escape from Lost Valley ist ein Action-Abenteuerspiel mit einem niedlichen, animierten Stil. Während Elemente, wie der Protagonist und die Kreaturen, denen bekannt sind, die den ursprünglichen Turok gespielt haben, ist dies zweifellos eine bedeutende Abweichung von den früheren Angeboten der Serie.

Turok: Escape from Lost Valley 1 von 10 - +

Die Details, die derzeit für dieses neue Turok-Spiel verfügbar sind, stammen von einer Steam-Seite, die erst vor wenigen Stunden entdeckt wurde. Diese Seite listet das Erscheinungsdatum von Turok: Escape from Lost Valley als 25. Juli auf und bietet ein bisschen mehr Informationen darüber, was Fans von dem Erlebnis erwarten können. Genauer gesagt, das Spiel versetzt Spieler in die Lage von Turok, der mit Messer und Bogen versucht, Lost Valley zu verlassen und nach Hause zurückzukehren.

Der Entwickler des Titels ist Pillow Pig Games, und der Titel war einer der Zweitplatzierten der jüngsten Universal GameDev Challenge, die unabhängige Studios mit der Entwicklung eines neuen Spiels aus einem Franchise-Unternehmen von Universal beauftragte. Es gab fast 550 Einreichungen bei der Universal GameDev Challenge, und die Tatsache, dass Turok: Escape from Lost Valley an die Spitze stieg, ist ein Beweis für die Arbeit, die Pillow Pig Games am Titel geleistet hat.

Während einige Spieler möglicherweise enttäuscht sind, dass das nächste Turok-Spiel keine aktualisierte Version des First-Person-Shooters ist, für die das Franchise bekannt ist, werden andere in diesen Titel mit Sicherheit etwas zum Lieben finden.

Turok: Escape from Lost Valley wird am 25. Juli 2019 für PC veröffentlicht.