Award für “schlechtestes Spiel 2025” geht an Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Da konnte sich wohl jemand den Witz nicht verkneifen. Fast zeitgleich zu den diesjährigen Game Awards hielt die Handelskette GameStop ihre eigene Preisverleihung ab – mit viel Augenzwinkern. YouTuber Scott The Woz führte durch den rund 50-minütigen Stream mit einigen anderen bekannten Streamern und Influencern, die ihre Nominierungen nur halb ernst gemeint haben dürften. Spoiler: Spiel des Jahres ist Halo 3 für die Xbox 360 – bei GameStop weiterhin (gebraucht) zu haben.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Das “beste Comeback” ging wiederum nicht an die Remakes von Klassikern wie The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 oder Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Stattdessen staubte Fortnite Battle Royale den Preis ab, begründet durch das Crossover mit den Simpsons. YouTuber CoryxKenshin wurde zum besten Creator des Jahres gekürt, wobei er den neunjährigen TikTok-Star The Rizzler ausstach.

Werbung

GameStop nimmt sich auf die Schippe

Ein bisschen Selbstironie und Eigenkritik waren auch dabei. Das Geschäftsmodell von GameStop, früher stark von Gebrauchtspielen abhängig, geriet zuletzt immer mehr unter Druck. Hierzulande zog sich der Videospielhändler bereits komplett zurück. In den USA entsteht seither ein Großteil der Profite wiederum durch Plastik-Merchandise (via GameSpot). Gags über diese Tatsache waren erlaubt. Auch erinnern manche Sketche daran, wie wenig Geld die Kunden für ihre Spiele früher von GameStop bekommen haben. “Bester Videospielladen des Jahres” verlieh man sich aber dennoch selbst.

Quatschpreise und Kritik für Nintendo

„Ist das ein Videospiel oder der Titel einer Gebrauchsanweisung?“ Den Titel des “schlechtesten Games 2025” überreichte passenderweise der Angry Video Game Nerd an die Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Damit stach die kostenpflichtige Tech-Demo der neuen Hybridkonsole das verbuggte Open-World-Spiel MindsEye aus. EA Sports FC 2026 war ebenfalls nominiert. Der Grund: “Niemand kann es vom letzten Spiel der Serie unterscheiden.”

Allerdings fuhr Nintendo einen weiteren Ehrenpreis für die “am schlechtesten verkaufte Konsole 2025” ein. “Endlich gewinnt die Wii U etwas”, hieß es dann. Bei der Verleihung des besten Nintendo-Spiels Donkey Kong Bananza hielt man sich außerdem nicht mit Witzen über die kontroversen Game Key-Cards und Nintendos Preispolitik zurück.

Werbung

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!