„The Game Awards 2026“ haben einen Termin erhalten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Game Awards 2026 steigen am 10. Dezember 2026 im Peacock Theater in Los Angeles (Kalifornien, USA). Host Geoff Keighley bestätigte den Termin offiziell. Nach dem Zuschauerrekord im Vorjahr richtet sich der Blick auf die Nominierten 2026. Große Releases könnten das Rennen um das Spiel des Jahres prägen. Mehr Details zu der Pflichtveranstaltung für Gamer verspricht Keighley für später in diesem Jahr.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Werbung