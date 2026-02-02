DailyGame - Gaming News - „The Game Awards 2026“ haben einen Termin erhalten
„The Game Awards 2026“ haben einen Termin erhalten

The Game Awards 2026 steigen am 10. Dezember 2026 im Peacock Theater in Los Angeles (Kalifornien, USA). Host Geoff Keighley bestätigte den Termin offiziell. Nach dem Zuschauerrekord im Vorjahr richtet sich der Blick auf die Nominierten 2026. Große Releases könnten das Rennen um das Spiel des Jahres prägen. Mehr Details zu der Pflichtveranstaltung für Gamer verspricht Keighley für später in diesem Jahr.

