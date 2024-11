inZOI Early Access startet Q1 2025

KRAFTON hat angekündigt, dass das Lebenssimulationsspiel inZOI am 28. März 2025 im Early Access für PC über Steam veröffentlicht wird. Eine vollständige Veröffentlichung ist sowohl für Konsole als auch für PC geplant.

inZOI ist ein innovatives Lebenssimulationsspiel, das den Spielern ermöglicht, ihre Welt nach ihren Wünschen zu gestalten und einzigartige Geschichten zu erleben. Die Spieler können Berufe ergreifen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und durch Interaktionen tiefgehende Beziehungen aufbauen. Jeder Charakter in der Spielwelt handelt nach seinem eigenen Willen, was zu unerwarteten Ereignissen und vielfältigen emotionalen Erlebnissen führt. Das Ziel von inZOI ist es, die Botschaft zu vermitteln, dass „das Leben selbst das wahre Geschenk ist und jede Reise ihre eigene Bedeutung hat.“

Realistische Grafik und kreative Freiheit

Mit der Unreal Engine 5 entwickelt, bietet inZOI realistische Grafiken, die es den Spielern ermöglichen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Die Spieler können das Aussehen und die Kleidung ihrer Charaktere anpassen und ihr eigenes Zuhause mit einer großen Auswahl an frei beweglichen Möbeln und Strukturen gestalten. Auch die Gestaltung des Grundstücks und der umliegenden Straßen sowie Aspekte der Wohnstadt sind vollständig anpassbar, was ein maßgeschneidertes Spielerlebnis ermöglicht. Auch Mods werden auf dem PC offiziell unterstützt.

In einer offiziellen Erklärung drückte das Entwicklerteam von inZOI seine Dankbarkeit gegenüber den Fans aus: „Eure immense Liebe und unerschütterliche Unterstützung bedeuten uns alles. Besonders berührt hat uns die wunderbare Resonanz, die wir auf der gamescom erhalten haben.“ Die Entwickler betonten, wie inspirierend es war, zu sehen, wie die Spieler während der inZOI Character Studio-Demo-Phase einzigartige Charaktere erschaffen haben.

Early Access als Entwicklungsphase

Nach gründlicher Überprüfung des Feedbacks der Spieler und Analyse umfangreicher Daten aus verschiedenen Spieltests, haben sich die Entwickler entschieden, inZOI im Early Access zu veröffentlichen. Diese Entscheidung soll sicherstellen, dass das Spiel einen starken Start hat und den Spielern das bestmögliche Erlebnis bietet. Die Entwickler vergleichen diesen Prozess mit der Erziehung eines Kindes, bei der Liebe und Fürsorge notwendig sind, um auf die ständigen Veränderungen der Umgebung zu reagieren.

Bis zum Veröffentlichungstermin am 28. März 2025 wird das Entwicklerteam weiter an Verbesserungen arbeiten, um ein Spiel zu schaffen, das den Kern einer Lebenssimulation einfängt. Das Ziel ist es, ein Spielerlebnis zu bieten, das die Fans über Jahre hinweg genießen können. Die Entwickler versprechen, die Community regelmäßig über den Fortschritt der Entwicklung auf dem Laufenden zu halten und freuen sich auf die gemeinsame Reise in Richtung inZOIs Early Access und darüber hinaus.

