Die besten kostenlosen Spiele für 2025 – Unsere Top 17 in der Übersicht

Du bist auf der Suche nach den besten kostenlosen Spielen, die du 2025 unbedingt auf dem Schirm haben musst? Dann bist du hier goldrichtig! Dieses Jahr bringt eine riesige Auswahl an Free-to-Play-Titeln mit sich – von beeindruckenden Open-World-Abenteuern über taktische Shooter bis hin zu entspannten Multiplayer-Erlebnissen für zwischendurch.

Viele Studios setzen 2025 stärker denn je auf hochwertige Free-to-Play-Titel, die ohne Einstiegskosten auskommen, aber trotzdem Inhalte liefern, die locker mit Vollpreistiteln mithalten können. Egal, ob du nach schnellen Matches für zwischendurch suchst oder tief in eine große Welt eintauchen willst: Die Auswahl war selten so vielseitig.

In dieser Übersicht zeigen wir dir 17 kostenlose Spiele, die du dir unbedingt ansehen solltest. Wir haben bewusst kein Ranking erstellt. Jedes Game bringt seine eigenen Stärken mit, deckt unterschiedliche Genres ab und passt sowohl zu Gelegenheitsspielern als auch zu Hardcore-Fans.

Mach dich bereit für neue Highlights, Geheimtipps und echte Dauerbrenner. Los geht’s!

Where Winds Meet

Plattform: PC, PlayStation 5, Mobile

PC, PlayStation 5, Mobile Entwickler: Everstone Studios

Everstone Studios Publisher: NetEase

NetEase Release: 2025 (China bereits veröffentlicht; West-Release am 14. November 2025)

2025 (China bereits veröffentlicht; West-Release am 14. November 2025) Download bei Steam (PC)

Where Winds Meet

ist ein kostenloses Open-World-Wuxia-Action-Rollenspiel, das dich in eine atemberaubend gestaltete Version des alten Chinas entführt. Das Spiel spielt in der turbulenten Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche. Eine Epoche voller Chaos, Kriege und politischer Intrigen. Du kannst verschiedene Waffen und Kampfstile meistern, über Dächer sprinten, Wände hochlaufen und sogar Fähigkeiten wie Medizin oder andere Lebensfertigkeiten erlernen. Die riesige Weltkarte (rund 20 km²) bietet dir offene Freiheit und viele Möglichkeiten, deinen eigenen Weg zu finden. Unterstützt wird das Ganze durch realistische Martial-Arts-Choreografien. Kein Wunder, schließlich wurde ein echter Action-Filmregisseur für die Kampfbewegungen engagiert.

Nach erfolgreichem Start in China mit Millionen Downloads erscheint das Spiel im Westen für PS5 und PC (Steam, Epic, Microsoft Store) und ist auf der Konsole zunächst zeitexklusiv für die PlayStation 5.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für alle, die Wuxia lieben, offene Welten erkunden und schnelle, stilvolle Martial-Arts-Kämpfe mögen.

Wie viel zahle ich wirklich?

Du kannst gleich kostenlos loslegen. Es gibt jedoch optionale In-Game-Käufe, hauptsächlich kosmetische Extras und Komfort-Features. Wenn du willst, kannst du hier einiges investieren, musst es aber nicht.

Counter-Strike 2

Plattform: PC

PC Entwickler: Valve

Valve Releasejahr: 2023

2023 Download bei Steam (PC)

Counter-Strike 2 ist der Nachfolger des legendären Counter-Strike: Global Offensive. Mit verbesserten Grafiken und neuen Gameplay-Elementen zieht dieses Spiel die Fans in seinen Bann. Besonders die taktischen Möglichkeiten und die Teamarbeit machen das Spiel zu einem echten Highlight. Ob du nun als Terrorist oder Anti-Terror-Einheit spielst, die Spannung ist garantiert!

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für alle, die taktische Shooter mögen und gerne im Team spielen.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos, aber es gibt In-Game-Käufe für Skins und andere kosmetische Items. Du kannst auch richtig Geld im Spiel ausgeben, wie einige Skin-Sammler.

Marvel Rivals

Plattform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Entwickler: NetEase Games, Marvel Games

NetEase Games, Marvel Games Releasejahr: 2024

2024 Download bei Epic Games Store, Steam (beide PC) oder auf der jeweiligen Plattform im Store

Marvel Rivals

ist das neueste Spiel im Marvel-Universum, in dem Spieler ikonische Helden und Schurken aus den Comics gegeneinander antreten lassen. Mit beeindruckender Grafik und dynamischen Kämpfen bietet das Spiel eine Vielzahl an Charakteren, die jeweils mit einzigartigen Kräften und Spielstilen ausgestattet sind. Die spannende Kombination aus strategischem Kampf und explosiven Superkräften sorgt für ein packendes Erlebnis. Kämpfe in verschiedenen Modi, sei es im Einzelspieler- oder Multiplayer-Modus, und stürze dich in epische Duelle.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für Fans von Marvel, Action und strategischen Kämpfen, die sich in spannende 1-gegen-1-Duelle stürzen wollen.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos, aber es gibt In-Game-Käufe für kosmetische Items wie Skins und Spezialfähigkeiten.

Rocket League

Plattform: PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch

PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Entwickler: Psyonix

Psyonix Releasejahr: 2015

2015 Download im Epic Games Store (PC) oder auf der jeweiligen Plattform im Store.

Rocket League kombiniert Fußball mit Autos und bietet ein einzigartiges Spielerlebnis. Du steuerst ein Fahrzeug und versuchst, den Ball ins gegnerische Tor zu schießen. Das Spiel ist schnell, actiongeladen und macht unglaublich viel Spaß. Dank der einfachen Steuerung ist es leicht zu erlernen, bietet aber genug Tiefe, um dich lange zu fesseln. Nicht umsonst seit Jahren eines der besten kostenlose Spiele die es gibt!

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für alle, die Spaß an schnellen, actionreichen Spielen haben und gerne gegen andere antreten.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos, es gibt jedoch optionale In-Game-Käufe für kosmetische Items und Autos.

DOTA 2

Plattform: PC

PC Entwickler: Valve

Valve Releasejahr: 2013

2013 Download bei Steam (PC)

DOTA 2 ist ein weiteres beliebtes MOBA-Spiel, in dem zwei Teams aus fünf Spielern gegeneinander antreten. Ziel ist es, die gegnerische Basis zu zerstören. Das Spiel erfordert viel Strategie, Teamarbeit und schnelle Reflexe. Mit einer großen Auswahl an Helden und ständigen Updates bleibt das Spiel immer frisch.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für Strategen und Teamplayer, die intensive und taktische Spiele mögen.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos, aber es gibt In-Game-Käufe für kosmetische Items und Battle Passes.

Fortnite

Plattform: PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mobile

PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mobile Entwickler: Epic Games

Epic Games Releasejahr: 2017

2017 Download im Epic Games Store (PC) oder im jeweiligen Store deiner Plattform.

Fortnite

ist mehr als nur ein Battle-Royale-Spiel. Es bietet einen kreativen Modus, in dem du deine eigenen Welten bauen kannst, und regelmäßige Events und Updates, die das Spiel frisch halten. Die bunte Grafik und die spaßigen Gameplay-Elemente machen Fortnite zu einem Dauerbrenner, der Millionen von Spielern weltweit begeistert.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für alle, die kreative Modi und Battle-Royale-Spiele lieben.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos, aber es gibt zahlreiche In-Game-Käufe für kosmetische Items und Battle Passes.

Call of Duty: Warzone

Plattform: PC, PlayStation, Xbox

PC, PlayStation, Xbox Entwickler: Infinity Ward, Raven Software

Infinity Ward, Raven Software Releasejahr: 2022 (erste Version 2020)

2022 (erste Version 2020) Download bei Steam (PC) oder im Xbox- bzw. PlayStation Store

Warzone ist der Battle-Royale-Ableger der beliebten Call of Duty-Reihe. In diesem Spiel kämpfst du in einer riesigen Map gegen bis zu 150 andere Spieler. Nur der letzte Überlebende gewinnt. Mit zahlreichen Waffen und Ausrüstungsgegenständen bietet Warzone ein intensives und packendes Erlebnis.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für Fans von Battle-Royale-Spielen und Spieler, die intensive Gefechte lieben.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos, bietet aber optionale Käufe für kosmetische Items und Battle Passes.

Valorant

Plattform: PC (bald auch für PS5 und Xbox Series X/S, jedoch ohne Crossplay!)

PC (bald auch für PS5 und Xbox Series X/S, jedoch ohne Crossplay!) Entwickler: Riot Games

Riot Games Releasejahr: 2020

2020 Mehr Infos zum Download auf der offiziellen Webseite

Valorant ist ein taktischer Shooter, der von Riot Games entwickelt wurde. In Teams von fünf Spielern kämpfst du gegen das gegnerische Team, wobei Strategie und Präzision entscheidend sind. Jeder Charakter hat spezielle Fähigkeiten, die du geschickt einsetzen musst, um zu gewinnen. Das Spiel ist perfekt für alle, die taktische Tiefe und schnelle Action mögen.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für Fans von taktischen Shootern und diejenigen, die Teamarbeit schätzen.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos, aber es gibt In-Game-Käufe für kosmetische Items und Battle Passes.

Brawlhalla

Plattform: PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mobile

PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mobile Entwickler: Blue Mammoth Games

Blue Mammoth Games Releasejahr: 2017

2017 Download bei Steam (PC) oder im jeweiligen Store deiner Plattform.

Brawlhalla ist ein Free-to-Play-Kampfspiel, das an Super Smash Bros. erinnert. Du wählst einen Charakter und kämpfst in verschiedenen Arenen gegen andere Spieler. Das einfache, aber tiefgründige Kampfsystem sorgt für spannende Matches. Mit regelmäßigen Updates und neuen Charakteren bleibt das Spiel stets interessant.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für Fans von Kampfspielen und alle, die schnelle, spaßige Matches mögen.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos, bietet aber optionale Käufe für Charaktere und kosmetische Items.

League of Legends

Plattform: PC, Mac

PC, Mac Entwickler: Riot Games

Riot Games Releasejahr: 2009

2009 Mehr Infos zum Download auf der offiziellen Webseite

League of Legends ist eines der bekanntesten und beliebtesten MOBA-Spiele (Multiplayer Online Battle Arena). In Teams von fünf Spielern kämpfst du gegen das gegnerische Team, um deren Basis zu zerstören. Das Spiel erfordert Strategie, Teamwork und schnelle Reflexe. Dank der riesigen Auswahl an Champions und ständigen Updates wird es nie langweilig.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für Strategen und Teamplayer, die schnelle Reflexe und gute Koordination haben.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos, es gibt jedoch In-Game-Käufe für Champions, Skins und andere kosmetische Items.

Destiny 2

Plattform: PC, PlayStation, Xbox

PC, PlayStation, Xbox Entwickler: Bungie

Bungie Releasejahr: 2017

2017 Download bei Steam (PC) oder im jeweiligen Store deiner Plattform.

Destiny 2 ist ein Online-Shooter mit Rollenspiel-Elementen. Du schlüpfst in die Rolle eines Hüters und erkundest verschiedene Planeten, um die Menschheit zu retten. Das Spiel bietet eine fesselnde Story, spannende Missionen und umfangreiche Multiplayer-Modi. Durch die regelmäßigen Erweiterungen und Updates gibt es immer wieder neue Inhalte zu entdecken.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für Fans von Sci-Fi und Rollenspielen, die gerne in einer lebendigen Online-Welt unterwegs sind.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Grundspiel ist kostenlos, es gibt jedoch kostenpflichtige Erweiterungen und kosmetische In-Game-Käufe.

Halo Infinite (Multiplayer)

Plattform: PC, Xbox

PC, Xbox Entwickler: 343 Industries

343 Industries Releasejahr: 2021

2021 Download bei Steam (PC) oder im Xbox-Store.

Der Multiplayer-Modus von Halo Infinite ist kostenlos spielbar und bietet klassischen Halo-Spaß. Mit einer Vielzahl von Waffen und Fahrzeugen kämpfst du in unterschiedlichen Modi gegen andere Spieler. Die Grafik ist beeindruckend und das Gameplay dynamisch. Ein Muss für Fans von Sci-Fi-Shootern. Auch wenn immer wieder kritische Stimmen über die Spielzahlen laut werden: Halo Infinite ist definitiv einen Blick wert!

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für Fans der Halo-Serie und alle, die spannende Multiplayer-Shooter mögen.

Wie viel zahle ich wirklich?

Der Multiplayer-Modus ist kostenlos, es gibt jedoch optionale Käufe für kosmetische Items und Battle Passes.

Fall Guys

Plattform: PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch

PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Entwickler: Mediatonic

Mediatonic Releasejahr: 2020

2020 Download im Epic Games Store (PC) oder im jeweiligen Store deiner Plattform.

Fall Guys ist ein buntes, chaotisches Partyspiel, in dem du gegen bis zu 59 andere Spieler antrittst. In verschiedenen Minispielen versuchst du, als letzter Spieler übrig zu bleiben. Das Spiel ist einfach zu verstehen und sorgt für jede Menge Lacher. Ideal für kurze, spaßige Gaming-Sessions.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für alle, die lustige und chaotische Spiele lieben, die leicht zu erlernen sind.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos, aber es gibt optionale In-Game-Käufe für kosmetische Items und Battle Passes.

PUBG: Battlegrounds

Plattform: PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation, Xbox, Mobile

PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation, Xbox, Mobile Entwickler: PUBG Corporation

PUBG Corporation Releasejahr: 2017

2017 Download bei Steam (PC) oder im jeweiligen Store deiner Plattform.

PUBG ist eines der bekanntesten Battle-Royale-Spiele und hat das Genre maßgeblich geprägt. Immerhin hat alles damit begonnen. Du kämpfst gegen 99 andere Spieler auf einer riesigen Insel, bis nur noch einer übrig ist. Das Spiel bietet realistische Grafik, spannende Gameplay-Elemente und eine Vielzahl von Waffen und Fahrzeugen. Den Steam-Rekord an gleichzeitigen Spielern konnte bisher kein anderes Spiel einholen: 3.257.248 Spieler waren gleichzeitig in PUBG online!

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für Fans von realistischen Battle-Royale-Spielen und intensiven Überlebenskämpfen.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Grundspiel ist kostenlos, bietet jedoch optionale Käufe für kosmetische Items und Battle Passes.

Apex Legends

Plattform: PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch

PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Entwickler: Respawn Entertainment

Respawn Entertainment Releasejahr: 2019

2019 Download bei Steam (PC) oder im jeweiligen Store deiner Plattform.

Apex Legends ist ein Battle-Royale-Spiel, das sich durch seine einzigartigen Charakterfähigkeiten und das schnelle Gameplay auszeichnet. In Teams von drei Spielern kämpfst du gegen andere Teams, bis nur noch ein Team übrig ist. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Charakteren, die alle spezielle Fähigkeiten haben, was zu strategischen und aufregenden Kämpfen führt.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für Fans von schnellen Battle-Royale-Spielen und Teamplay.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos, aber es gibt In-Game-Käufe für kosmetische Items und Battle Passes.

Overwatch 2

Plattform: PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch

PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Entwickler: Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment Releasejahr: 2022

2022 Download bei Steam (PC) oder im Xbox- bzw. PlayStation Store

Overwatch 2 ist ein teambasiertes Actionspiel, in dem du als Held mit einzigartigen Fähigkeiten spannende Multiplayer-Schlachten bestreitest. Das Spiel bietet verschiedene Modi wie Kontrolle, Eskorte und Push sowie actiongeladene PvE-Inhalte. Mit einem Mix aus Strategie und schnellen Kämpfen sorgt Overwatch 2 für intensiven Spielspaß.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für alle, die teambasierte Shooter mit taktischen Elementen mögen.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Spiel ist kostenlos spielbar, bietet jedoch kostenpflichtige Battle Passes und kosmetische Items, die zusätzlich erworben werden können.

Die Sims 4

Plattform: PC, PlayStation, Xbox

PC, PlayStation, Xbox Entwickler: Maxis, The Sims Studio

Maxis, The Sims Studio Releasejahr: 2014

2014 Download bei Steam (PC) oder im jeweiligen Store deiner Plattform.

Die Sims 4 ist eine Lebenssimulation, in der du deine eigenen Sims erstellst und ihr Leben steuerst. Du baust Häuser, gehst Jobs nach und erkundest verschiedene Lebensstile. Das Spiel bietet unzählige Möglichkeiten zur Personalisierung und sorgt für stundenlangen Spielspaß.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Für alle, die gerne simulieren und kreativ sind.

Wie viel zahle ich wirklich?

Das Grundspiel ist kostenlos, es gibt jedoch zahlreiche kostenpflichtige Erweiterungen und Packs, die zusätzliche Inhalte bieten.

Du hast nun einen Überblick über die besten kostenlosen Spiele für 2025. Probiere sie aus und finde heraus, welches Spiel dir am meisten Spaß macht!

Dieser Artikel erschien erstmals im Juni 2024 und wurde inhaltlich erweitert.

