Counter-Strike 2: Sammler zahlt 45.000 $ für langweilige MAC-10

In Counter-Strike 2 sind Skins mehr als nur kosmetischer Schnickschnack, sie sind längst ein lukrativer Handelsmarkt mit teils absurder Preisentwicklung. Der neueste Beweis: Ein MAC-10-Skin mit dem Namen „Bronzer“ aus der „The Radiant CollectioN“ wechselte für satte 45.000 US-Dollar den Besitzer. Und das, obwohl das Design ziemlich langweilig und hässlich ist.

Der Grund für diesen Mega-Deal ist kein seltenes Muster, keine auffällige Animation oder ein Neon-Look. Nein, dieses Skin ist schlicht braun, flach, dunkel und ohne besondere Details. Was also macht es so besonders?

Der bisher niedrigste Float-Wert in CS-Geschichte

Der Steam-Nutzer namens Altair hat sich das MAC-10 „Bronzer“ geschnappt, weil er einen Float-Wert von 0.00000000010431 hat. Das ist nicht nur gut. Das ist ein absoluter Rekord! Noch nie wurde ein Skin in Counter-Strike 2 (früher CS:GO) mit so einem niedrigen Float entdeckt.

In der CS2-Skin-Ökonomie gilt: Je niedriger der Float, desto „neuer“ und makelloser ist das Skin. Meist bewegen sich die besten Skins im Bereich von 0.01 oder 0.001, aber diese MAC-10 hat den Maßstab komplett gesprengt. Und obwohl sie auf dem Steam-Markt sonst nur ein paar Cent kostet, macht dieser ultratiefe Float sie zur begehrten Sammler-Trophäe.

Float schlägt Aussehen, vor allem bei Sammlern

In der Skin-Szene war der Float-Wert schon immer ein Faktor für hohe Preise. Doch mit dem Umstieg auf Counter-Strike 2 hat sich die Lage verschärft: Neue Sammlerstücke mit extrem niedrigen Werten tauchen vermehrt auf und werden direkt zu Prestige-Objekten.

Bereits Anfang 2025 wurde ein ähnlicher Fall bekannt: Ein AUG „Eye of Zaphu“ mit einem Float von 0.0000000019395 wurde für über 100.000 US-Dollar verkauft. Auch da war nicht das Aussehen entscheidend, sondern der einmalige Zustand. Letztes Jahr ging ein Skin für über 1 Million US-Dollar über den virtuellen Ladentisch!

Dass jemand 45.000 Dollar für ein Skin ausgibt, mag für Außenstehende absurd wirken, doch in der Welt der CS2-High-Tier-Sammler ist das keine Seltenheit mehr. Im April 2025 wurde der Gesamtwert des CS2-Skin-Marktes auf knapp 5 Milliarden Dollar geschätzt, wie Dexerto.com im April berichtete. Und er wächst weiter.

Der Markt funktioniert wie ein Luxusuhrenhandel: Nur wenige verstehen ihn, aber wer drin ist, zahlt für Exklusivität. nicht für Design. Der Kauf des MAC-10 „Bronzer“ zeigt einmal mehr, wie sehr sich der Wert eines Skins von seinem Aussehen lösen kann. Für den Durchschnittsspieler bleibt das unbegreiflich, für Sammler ist es ein Rekord, der Geschichte schreibt.