Counter-Strike-Waffen-Skin für über 1 Million US-Dollar verkauft

Ein außergewöhnlicher Moment in der Welt der Videospiele: Ein begehrter Waffen-Skin in Counter-Strike 2 wurde gerade für über 1 Million US-Dollar verkauft! Dies markiert einen der größten Verkäufe in der Geschichte des Spiels. CS2 ist bekannt für seine teuren Waffen-Skins, aber dieser Millionen-Dollar-Deal setzt neue Maßstäbe und signalisiert eine neue Ära für das beliebte Free-to-Play-Spiel.

Counter-Strike hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2000 die Shooter-Szene dominiert. Auch über zwei Jahrzehnte später bleibt es eines der beliebtesten Spiele. Das beweisen auch die Steam-Charts, die Counter-Strike quasi fast immer anführt. Mit der Veröffentlichung von Counter-Strike 2 im September 2023 wurde ein neues Kapitel für die Franchise aufgeschlagen. Anders als traditionelle Fortsetzungen ist CS2 eine umfassende Überarbeitung des Klassikers Counter-Strike: Global Offensive. Es bietet verbesserte Grafik, realistischere Raucheffekte und Physik sowie viele neue Funktionen. Doch eines blieb konstant: die Faszination für Waffen-Skins.

Der legendäre “AK-47 Blue Gem Case Hardened”-Skin

Der legendäre AK-47-Skin hat in der Community schon lange einen mythischen Status. Nun wurde er für über eine Million Dollar verkauft und übertrifft damit alle bisherigen Verkaufsrekorde. Der Twitter-Nutzer “roflm0nster” gab bekannt, dass er den Skin im April erworben und am 5. Juni 2024 an einen privaten Käufer verkauft hatte. Der Twitter-Nutzer JakeSucky teilte ein Video, das zeigt, wie der Waffen-Skin im Spiel aussieht.

The most expensive skin in Counterstrike history was publicly sold this morning, a StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661 For over $1 million pic.twitter.com/1FdxoNM2ov Werbung — Jake Lucky (@JakeSucky) June 5, 2024

Was macht diesen Counter-Strike Skin so besonders?

Waffen-Skins ermöglichen es den Spielern, ihre Waffensammlung individuell zu gestalten. Wie in anderen Valve-Titeln, wie Team Fortress 2, können Skins durch das Öffnen von Kisten oder den Handel mit anderen Spielern erworben werden. Der “Blue Gem”-AK-47-Skin ist eine extrem seltene Variante des Case Hardened-Skins. Zusätzlich ist diese Waffe ein StatTrack, was bedeutet, dass sie die Kills des Spielers zählt. Dieser Skin kann nur durch das Öffnen einer Kiste erworben werden, die über 100 US-Dollar kostet. Dabei ist weder der Case Hardened-Skin noch das seltene Muster oder die StatTrack-Funktion garantiert. Ein Glücksspiel, dass vielen viel Geld wert ist.

Der verkaufte AK-47-Skin ist fabrikneu, was ihn noch wertvoller macht. Waffen-Skins in Counter-Strike 2 können in fünf verschiedenen Abnutzungsgraden vorkommen: Kampfspuren, Abgenutzt, Felderprobt, Minimale Abnutzung und Fabrikneu. Der fabrikneue Zustand dieses Skins unterstreicht seine Seltenheit und seinen Wert. Während es viele seltene und begehrte Waffen-Skins in Counter-Strike 2 gibt, wird es schwer sein, diesen AK-47-Skin zu übertreffen.

Counter-Strike 2 ist bei Steam kostenlos als Free-to-Play-Titel spielbar.