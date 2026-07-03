Steam Machine zeigt erstmals den „Red Line of Death“ Fehler

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Viele von euch erinnern sich bestimmt noch an den berüchtigten Red Ring of Death der Xbox 360. Jetzt erinnert der Name sofort an eines der größten Hardwareprobleme der Gaming-Geschichte. Diesmal betrifft es allerdings nicht die Xbox 360, sondern die Steam Machine. Wie Wccftech berichtet, meldete ein Nutzer bereits nach rund 20 Minuten den ersten sogenannten Red Line of Death. Sollte es sich dabei tatsächlich um einen Hardwaredefekt handeln, wäre das der erste bekannte Fall dieser Art.

Am Anfang sah alles nach einem ganz normalen Start aus. Nach dem Einrichten der Steam Machine installierte das Gerät ein verfügbares Systemupdate. Kurz darauf erschien eine rote Statusanzeige und die Steam Machine ließ sich danach nicht mehr starten. Der Vorfall wurde dann auf Reddit veröffentlicht.

Valve nennt einen möglichen GPU-Fehler

Laut der offiziellen Support-Seite von Valve weist die rote Statusanzeige auf einen möglichen GPU-Fehler hin. Da der Grafikchip fest verbaut ist, lässt sich dieser nicht einfach austauschen. Im schlimmsten Fall bleibt daher nur eine Reparatur oder ein Austausch über die Garantie.

Noch gibt es keinen Grund zur Sorge

Auch wenn der Name Red Line of Death sofort Erinnerungen an die Xbox 360 weckt, gibt es aktuell keinen Hinweis auf ein größeres Problem. Im Moment scheint es sich nur um einen einzelnen Fall zu handeln. Gerade bei neuer Hardware kann es immer wieder vorkommen, dass einzelne Geräte schon kurz nach Kauf einen Defekt aufweisen.

Ob tatsächlich ein größeres Hardwareproblem vorliegt, lässt sich deshalb im Moment noch nicht sagen. Dafür müssten sich in den kommenden Tagen oder Wochen weitere User mit ähnlichen Berichten melden.

Erinnerungen an den Red Ring of Death

Der Name kommt natürlich nicht von ungefähr. Viele denken dabei sofort an den Red Ring of Death der Xbox 360, der damals zu einem der größten Hardwareprobleme der Videospielgeschichte wurde. Damals sorgte der Hardwarefehler bei unzähligen Xbox 360 Besitzern für Ärger. Microsoft reagierte später mit einer verlängerten Garantie.

Genau deshalb sorgt der erste gemeldete Red Line of Death bei der Steam Machine bereits jetzt für Aufmerksamkeit. Ob es sich am Ende nur um einen Einzelfall handelt oder doch weitere Nutzer betroffen sind, wird sich vermutlich bald schon zeigen.

Noch heißt es abwarten

Valve selbst hat sich zu diesem konkreten Fall bislang nicht öffentlich geäußert. Aktuell spricht daher vieles dafür, dass es sich lediglich um einen einzelnen Hardwaredefekt handelt. Trotzdem werden viele jetzt genau hinschauen, ob noch weitere Fälle auftauchen. Der Name allein reicht schon aus, um alte Erinnerungen zu wecken. Hoffen wir einfach, dass der Red Line of Death genauso schnell wieder verschwindet, wie er aufgetaucht ist.