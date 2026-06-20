Steam Controller: Manche Vorbesteller müssen bis 2027 warten

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Valve hat neue Informationen zur Auslieferung des neuen Steam Controllers veröffentlicht. Demnach werden nicht alle Vorbesteller das Gerät noch in diesem Jahr erhalten. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage und begrenzter Produktionskapazitäten rechnet das Unternehmen damit, dass ein Teil der Bestellungen erst im Laufe des Jahres 2027 ausgeliefert werden kann.

Die Ankündigung dürfte für viele Interessenten enttäuschend sein. Nachdem der Steam Controller nach zahlreichen Gerüchten offiziell vorgestellt wurde, war das Interesse innerhalb der PC-Gaming-Community offenbar so groß, dass die verfügbaren Produktionsmengen nicht ausreichen, um alle Bestellungen zeitnah zu bedienen.

Um für mehr Transparenz zu sorgen, hat Valve die bestehenden Vorbestellungen in drei voraussichtliche Lieferfenster eingeteilt. Käufer können auf der Produktseite des Steam Controllers einsehen, welchem Zeitraum ihre Bestellung aktuell zugeordnet wurde.

Folgende Lieferzeiträume nennt Valve:

Bis September 2026

Bis Dezember 2026

2027 (weitere Informationen zum genauen Zeitpunkt folgen)

Dabei gilt: Je früher die Vorbestellung aufgegeben wurde, desto früher erfolgt voraussichtlich die Auslieferung. Bestellungen, die ab dem 18. Juni eingegangen sind, werden nach aktuellem Stand erst 2027 ausgeliefert. Valve betont, dass die Produktion fortgesetzt wird und weitere Informationen folgen sollen, sobald genauere Prognosen möglich sind.

Zehn Jahre nach dem Original kehrt der Controller zurück

Die Rückkehr des Steam Controllers markiert ein besonderes Ereignis für Valve-Fans. Das ursprüngliche Modell erschien vor rund zehn Jahren und wurde bereits 2019 eingestellt. Seitdem kursierten immer wieder Gerüchte über einen Nachfolger, ehe Valve das neue Modell schließlich offiziell ankündigte.

Viele Vorbesteller konnten ihr Gerät bereits erhalten. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Situation, wie groß das Interesse an neuer Valve-Hardware weiterhin ist. Bereits beim Steam Deck sorgte die hohe Nachfrage für lange Wartelisten und begrenzte Verfügbarkeiten.

Als Grund für die angespannte Situation nennt Valve unter anderem die begrenzte Verfügbarkeit wichtiger Hardware-Komponenten. Der steigende Bedarf an Chips und Prozessoren in verschiedenen Technologiebereichen sorgt weiterhin für Engpässe innerhalb der Industrie.

Davon betroffen sind nicht nur Grafikkarten oder Prozessoren, sondern auch neue Gaming-Hardware. Laut Valve beeinflusst die aktuelle Marktlage ebenfalls die Produktion weiterer geplanter Geräte.

Steam Machine und VR-Headset bleiben weiterhin geplant

Trotz der Verzögerungen beim Steam Controller hält Valve an seinen weiteren Hardware-Projekten fest. Die neue Steam Machine sowie das VR-Headset befinden sich weiterhin in Planung. Allerdings können für beide Geräte derzeit noch keine Reservierungen oder Vorbestellungen vorgenommen werden.

Eigentlich war die Veröffentlichung der gesamten Hardware-Reihe bereits für Anfang 2026 vorgesehen. Aufgrund der angespannten Versorgungslage mit Bauteilen verschoben sich die Pläne jedoch. Aktuell nennt Valve den Sommer 2026 als Ziel für Steam Machine und VR-Headset.

Auch konkrete Preisangaben stehen bislang aus. Wer auf weitere Informationen zu Valves neuer Hardware wartet, wird sich daher noch etwas gedulden müssen. Immerhin gibt es eine positive Nachricht: Eine Einstellung der Projekte steht laut Valve derzeit nicht zur Debatte.