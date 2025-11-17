Where Winds Meet: Spielerzahlen explodieren und alle fragen sich, warum es gratis ist

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit seinem globalen Release am 14. November 2025 erlebt Where Winds Meet einen kometenhaften Aufstieg. Das Open-World-Wuxia-Rollenspiel von Everstone Studios sorgt nicht nur mit seiner riesigen Spielwelt und beeindruckenden Optik für Aufsehen, sondern auch mit der Tatsache, dass es völlig kostenlos spielbar ist. Und genau das lässt derzeit Millionen Spieler ungläubig zurück.

Bereits gestern, am 16. November, knackte das Spiel laut SteamDB einen neuen Allzeitrekord mit 193.860 gleichzeitigen Spielern – Tendenz seitdem leicht fallend, aber stabil. Und das sind nur die Zahlen von Steam. Die PS5-Spieler, die ebenfalls Zugriff auf den Titel haben, sind darin nicht einmal enthalten. Innerhalb der ersten 24 Stunden erreichte Where Winds Meet bereits 2 Millionen Spieler weltweit, wie die Entwickler bestätigten. Für ein neues Franchise in einem hart umkämpften Genre ist das ein außergewöhnlicher Start.

Where Winds Meet: Ein „Gratis-Spiel“, das aussieht wie ein AAA-Blockbuster

Ein Großteil der Diskussionen rund um den Titel dreht sich jedoch nicht um die Spielerzahlen, sondern um die Tatsache, dass das Spiel komplett kostenlos ist. Etwas, das viele Nutzer kaum fassen können. Die Grafik, die Größe der Welt, das dynamische Kampfsystem, die Architektur der Städte und die filmische Inszenierung erinnern eher an große Premium-Titel mit Vollpreischarakter.

Auf Steam, wo das Spiel derzeit eine „Sehr Positiv“ Bewertung trägt, sind Kommentare wie „Wie kann das kostenlos sein?“ oder „Ich glaube, jemand wird mich bald zur Kasse bitten“ keine Seltenheit. Besonders die ersten Schritte in der offenen Welt hinterlassen Eindruck: Weite Landschaften, aufwendige Animationen und ein visuelles Niveau, das Spieler in sozialen Medien dazu bringt, Screenshots zu posten und ihre Überraschung zu teilen.

„Wie verdient dieses Spiel Geld“ und wo ist der Haken?

Und genau damit kommen wir zur entscheidenden Frage: Wie finanziert sich Where Winds Meet, wenn es kostenlos ist? Die Entwickler setzen ausschließlich auf kosmetische Monetarisierung. Kleidung, Outfits, Accessoires – also rein optische Gegenstände. Wer seinen Charakter zu einem wandelnden Mode-Statement machen möchte, kann im Shop Geld ausgeben. Das erstaunende Detail daran: Wer das nicht will, verpasst spielerisch NICHTS.

Laut aktuellem Stand gibt es auch keine Hinweise auf Pay-to-Win-Mechaniken. Weder Waffen noch Werte oder Ausrüstung scheinen durch Geldkäufe beeinflussbar zu sein. Early-Game-Spieler bestätigen, dass der Shop rein dekorativ ist. Das Geschäftsmodell ähnelt damit bekannten Free-to-Play-Erfolgen wie Genshin Impact, nur dass dieses Spiel hier bislang nicht auf Gacha-Systeme setzt.

Die Frage ist, ob dieses Modell langfristig stabil bleibt. Doch zum Start scheint Everstone Studios bewusst darauf zu setzen, Vertrauen aufzubauen: Spieler sollen erst einmal erleben, wie groß und hochwertig die Welt ist, bevor monetäre Elemente wirklich ins Gewicht fallen.

Kann es länger so bleiben?

Der Open World-Titel Where Winds Meet hat einen Launch hingelegt, wie ihn nur wenige Free-to-Play-Spiele erleben. Mit beeindruckenden Spielerzahlen, einem außergewöhnlichen visuellen Anspruch und einem Geschäftsmodell ohne spielerische Nachteile ist das Rollenspiel für viele Gamer ein Überraschungshit.

Der Mix aus zugänglichem Einstieg, epischer Wuxia-Atmosphäre und einer Welt, die eher nach Blockbuster als nach Gratis-Titel aussieht, sorgt für anhaltenden Hype. Viele fragen sich, wie die Entwickler ein Spiel dieser Qualität kostenlos anbieten kann. Doch gerade dieses Paradox macht Where Winds Meet derzeit zu einem der spannendsten Titel des Jahres, den niemand wirklich am Radar hatte.

