Where Winds Meet: Globale Release Zeiten und Pre-Order Infos im Überblick

Where Winds Meet bringt sein Open World Action Adventure in Kürze weltweit auf PlayStation, Mobile und PC. Nach dem bisherigen Release in China folgt nun der globale Startschuss. Der Launch erfolgt am 14. November gleichzeitig in allen Regionen. Wer direkt zum Start loslegen will, sollte die Release Zeiten kennen und prüfen, welche Boni es zum Pre Order gibt.

Weltweiter Launch am 14. November

Der Release erfolgt global zur gleichen Zeit. Für Steam wurde zwar noch keine exakte Uhrzeit genannt, es wird jedoch ebenfalls ein zeitgleicher Start erwartet. Wichtig: Es gibt keinen Pre-Load. Der Download beginnt erst zum offiziellen Launch, egal auf welcher Plattform.

Nachfolgend die bestätigten Zeiten für PlayStation. Andere Plattformen werden voraussichtlich identisch sein.

Globale Release Zeiten (PlayStation)

Region Zeitzone Datum und Uhrzeit USA (PST) UTC-8 14.11.2025, 14:00 USA (CST) UTC-6 14.11.2025, 16:00 USA (EST) UTC-5 14.11.2025, 17:00 Brasilien (BRT) UTC-3 14.11.2025, 19:00 UK (GMT) UTC±0 14.11.2025, 22:00 Deutschland (CEST) UTC+1 14.11.2025, 23:00 VAE UTC+4 15.11.2025, 02:00 Indien (ICT) UTC+5:30 15.11.2025, 03:30 China (CST) UTC+8 15.11.2025, 06:00 Japan (JST) UTC+9 15.11.2025, 07:00 Australien (AEDT) UTC+11 15.11.2025, 09:00 Neuseeland (NZDT) UTC+13 15.11.2025, 11:00

Pre Order Boni nur auf PlayStation

Für PlayStation Nutzer gibt es ein kostenpflichtiges Pre-Order Paket. Es kostet in den 17,99 Euro. Folgende Inhalte sind enthalten:

In-Game-Ausrüstungsset x1: Wähle eins von drei Outfit-Sets

Spieler-Namenskarte: Namenskartenhintergrund „Astral Trail“ x1

Spielwährung: 10.000 Münzen

Spiel-Gegenstand: Lingering Melody x2

Auf PC und Mobile ist dieses Paket nicht verfügbar. Über die offizielle Website können jedoch alle Plattformen kostenlose Items durch Pre Registration freischalten. Zusätzlich werden kleine Aufgaben und ein Gewinnspiel angeboten.

Kein Early Access geplant

Wer auf einen früheren Zugang spekuliert, wird enttäuscht. Es gibt keinen Early Access. Alle Spieler starten zeitgleich. Auch der bekannte Neuseeland Trick, der bei vielen Releases genutzt wird, funktioniert diesmal nicht.

