Halo Master Chief Collection: Steam-Sale mit 75 Prozent Rabatt

Wer Halo noch nicht gespielt hat oder die Serie auf dem PC nachholen möchte, bekommt gerade das beste Einstiegsfenster seit Jahren. Halo: The Master Chief Collection läuft auf Steam noch bis zum 5. März 2026 mit 75 Prozent Rabatt, also für rund 10 Euro. Enthalten sind sechs vollständige Halo-Titel: Reach, Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST und Halo 4. Dazu gibt es 67 Kampagnenmissionen, mehr als 120 Multiplayer-Karten und einen vollwertigen Karteneditor. Für den Preis eines Fastfood-Menüs.

Was das Exchange-Update ändert

Zeitgleich hat 343 Industries ein Update für das sogenannte Exchange-System veröffentlicht. Über den Exchange können Spielende Spartan Points sammeln und gegen kosmetische Gegenstände eintauschen, also Helme, Rüstungen, Waffen-Skins und mehr. Bisher rotierte das Angebot regelmäßig und manche Items waren nur kurzfristig verfügbar. Ab sofort sind fast alle Exchange-Inhalte dauerhaft freigeschaltet. Wer sich etwas gewünscht hat, kann es jetzt einfach holen, ohne auf einen bestimmten Rotationszeitraum zu warten.

Lediglich einige wenige Bundle-Pakete bleiben im Quartalswechsel rotierend, die zugehörigen Termine wurden bereits kommuniziert.

Ein Beispiel für die Art von Items, die bisher schwer zu bekommen waren: das Avalanche-Scharfschützengewehr aus Halo 3, das einst nur durch das Erreichen von Rang 20 in einem bestimmten Saisonmodus freigeschaltet werden konnte. Ab sofort ist es für alle dauerhaft im Exchange verfügbar.

Warum die Collection nach wie vor empfehlenswert ist

Die Master Chief Collection hat einen schwierigen Start hinter sich. Beim Launch 2014 auf Xbox One war der Multiplayer technisch kaputt, Matchmaking funktionierte kaum. Auf dem PC folgte 2020 eine stark verbesserte Fassung mit breiter Einstellungspalette: native 4K, über 60 Bilder pro Sekunde, Ultrawide-Unterstützung, anpassbares Sichtfeld und volle Maus-Tastatur-Unterstützung. Aktuell liegt der User-Score auf Steam bei 91 Prozent positiv aus über 158.000 Bewertungen. Die Collection ist längst rehabilitiert.

