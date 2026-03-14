Drei EA-Spiele für je 6,99 Euro auf Steam und eines davon war mal 70 Euro wert

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Electronic Arts hat auf Steam und im Xbox Store drei Spiele stark reduziert, die normalerweise je 69,99 Euro kosten. Bis zum 19. März 2026 sind Star Wars Jedi: Survivor, Need for Speed Unbound und Wild Hearts für je 6,99 Euro erhältlich. Das entspricht einem Rabatt von rund 90 Prozent. PlayStation-Spieler gehen bei diesem Sale leider leer aus, die Angebote sind ausschließlich auf Steam und Xbox verfügbar. Wer eines der drei Spiele noch nicht kennt und sich seit Längerem überlegt hatte, ob es sich lohnt, hat bis zum Ablauf des Sales wenig zu verlieren.

Star Wars Jedi: Survivor für 6,99 Euro

Star Wars Jedi: Survivor erschien 2023 als Fortsetzung von Fallen Order und erzählt die Geschichte des Jedi-Flüchtlings Cal Kestis weiter. Respawn Entertainment hat das Spiel verbessert gegenüber dem Vorgänger. Mehr Kampfstile, eine offenere Welt und ein stärkeres Erzähltempo. Auf Metacritic erzielt das Spiel Wertungen zwischen 78 und 86, je nach Plattform. Die PC-Version liegt am unteren Ende dieser Spanne, weil der Launch 2023 von Performance-Problemen begleitet wurde. Diese sind mittlerweile durch Patches weitgehend behoben.

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Wer den Vorgänger ebenfalls noch nicht gespielt hat: Fallen Order ist gerade zusätzlich um 92 Prozent reduziert und kostet auf Steam rund 3,19 Euro. Ein dritter Teil ist in Entwicklung. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, aufzuholen.

Need for Speed Unbound für 6,99 Euro

Need for Speed Unbound ist der 25. Teil der langlebigen Rennspielserie und erschien 2022 von Criterion Games. Der auffälligste Unterschied zu früheren Teilen ist das visuelle Design: Fahranimationen und bestimmte Effekte sind bewusst im Comic-Stil gehalten, was polarisiert, aber konsequent durchgezogen ist. Die Wertungen auf Metacritic liegen zwischen 73 und 77. Auf Steam und Xbox ist das Spiel für 6,99 Euro erhältlich, auf Xbox auch physisch über den GameStop. PS5-Spieler können das Spiel zwar kaufen, profitieren vom Sale-Preis aber nicht.

Wild Hearts für 6,99 Euro

Wild Hearts ist das unbekannteste der drei Spiele und gleichzeitig das interessanteste für alle, die Monster Hunter mögen. Das 2023 von Omega Force entwickelte Action-RPG lässt euch große Naturkreaturen jagen und aus ihren Materialien Ausrüstung herstellen. Das Besondere ist das Karakuri-System. Ihr könnt im Kampf in Echtzeit mechanische Konstruktionen aufbauen, von einfachen Sprungpads bis zu komplexen Fallen. Kommerziell ist Wild Hearts klar gescheitert und dürfte kein Sequel bekommen. Als Einzelerfahrung mit einer frischen Mechaniksidee ist es für 6,99 Euro aber kaum zu überbieten. Der Sale gilt ausschließlich auf Steam.

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