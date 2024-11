Helldivers 2 gewinnt Game of the Year bei den TIGA Awards 2024

Arrowhead Game Studios und Sony Interactive Entertainment haben mit Helldivers 2 den „Game of the Year Award“ bei den TIGA Awards 2024 gewonnen. Dieser Erfolg ist ein weiterer Höhepunkt in einer Serie von Auszeichnungen für das Spiel, das bereits den „Golden Joystick Award“ gewonnen hat. Der Shooter war ein überraschender Hit, der im Februar 2024 erschien und sofort positive Resonanz von Fans und Kritikern erhielt. Innerhalb von nur zehn Tagen erreichte das Online-Co-Op-Spiel auf Steam eine gleichzeitige Spieleranzahl von über 330.000, was es zu einem der am häufigsten gespielten Titel machte. Auch die Verkaufszahlen waren beeindruckend, mit einer Million verkauften Exemplaren auf PC und PS5 in nur drei Tagen.

Neben dem „Game of the Year Award“ gewann Helldivers 2 auch die Preise für „Best Technical Innovation“ und „Best Visual Design“. Diese Auszeichnungen spiegeln die hervorragende Arbeit der Entwickler wider, die das Spiel kontinuierlich verbessert und auf Feedback der Spieler reagiert haben. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Games war die aktive Reaktion der Entwickler auf das Feedback der Spieler. Im Mai 2024 wurde die PSN-Kontoverpflichtung für das Spiel aufgrund von Spielerprotesten rückgängig gemacht, was das Vertrauen der Community zurückgewann. Auch bei der „Escalation of Freedom“-Aktualisierung reagierten die Entwickler schnell und umsetzten einen „60-Tage-Plan“, um verschiedene gemeldete Probleme zu beheben.

Mehrere Auszeichnungen für Helldivers 2 auf TIGA Awards 2024

Sony Interactive Entertainment erhielt auch den Preis für „Best Use of a License“ für Marvel’s Spider-Man 2, während Naughty Dog mit The Last of Us Part 2 Remastered den Preis für „Best Narrative in Games“ gewann. Ninja Theory und Microsofts Senua’s Saga: Hellblade 2 wurden für „Best Action & Adventure Game“ und „Diversity in Games“ ausgezeichnet. Die TIGA Awards 2024 haben Helldivers 2 als eines der besten Spiele des Jahres bestätigt. Die kontinuierliche Verbesserung des Spiels und die aktive Reaktion auf Spielerfeedback haben dazu beigetragen, dass der Shooter nicht nur bei den Fans, sondern auch bei der Branche Anerkennung findet. Fans können sich auf weitere spannende Updates und mögliche zukünftige Auszeichnungen freuen.