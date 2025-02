Helldivers 2: Zweites Update innerhalb eines Tages veröffentlicht – Was ist los?

Das Helldivers 2 Update 01.002.106 steht nun zum Download bereit und ist der zweite Patch für das Spiel innerhalb von 24 Stunden bis zum 19. Februar 2025. Der kooperative Shooter-Hit von Arrowhead Game Studios erhält seit seiner Veröffentlichung Anfang 2024 regelmäßig Updates. Am 18. Februar 2025 bekamen die Spieler eine neue Helldivers 2-Mission, bei der sie den Planeten Fenrir III im Umlaut-Sektor gegen die Terminiden verteidigen mussten, eine bedrohliche insektoide Kreaturenart, die um eine neue Unterfraktion erweitert wurde.

Dieser Content-Drop wurde von einem weiteren Patch begleitet, der die Versionsnummer des Spiels auf 01.002.105 erhöhte und mehrere Fehler- und Absturzbehebungen einführte. Weniger als 24 Stunden später, am 19. Februar 2025, veröffentlichten die Arrowhead Game Studios ein weiteres Update. Version 01.002.106 behebt einen speziellen Absturz, der durch den Spore Burst Gloom Bug verursacht wurde.

Diese Terminidenart führte in Helldivers 2 dazu, dass das Spiel abstürzte, wenn zu viele auf einmal oder in kurzer Zeit getötet wurden. In den Patch Notes von Arrowhead wurden keine näheren Details zur Ursache des neu behobenen Problems angegeben. Dies entspricht den bisherigen, eher knapp gehaltenen Changelogs des Unternehmens.

Zweites Update für Helldivers in 24 Stunden

Vor der Veröffentlichung des Updates 01.002.106 kündigte der Entwickler an, am 18. Februar 2025 die neuen Gegnertypen in Helldivers 2 vorübergehend zu deaktivieren und nannte häufige Abstürze in Missionen mit hoher Kampfbewertung als Hauptgrund. Der neueste Patch scheint auf dieses Problem zu reagieren, doch laut Spielerberichten in den sozialen Medien hat Arrowhead die neue Terminiden-Subfraktion bis zum 19. Februar 2025 um ca. 16 Uhr noch nicht wieder eingeführt.

Patch 01.002.106 ist das fünfte Update für Helldivers 2, das seit Anfang Februar 2025 auf dem PC veröffentlicht wurde. PlayStation-Spieler erhielten in diesem Zeitraum ein exklusives Update, das das Spiel für die PS5 Pro optimierte. Der Patch erhöhte die Auflösung des Spiels im PS5 Pro Performance-Modus von 1080p auf 1440p, während der Qualitätsmodus nun native 4K-Grafiken rendert, anstatt ein 3K-Bild zu skalieren.

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.

Quelle: Gamerant