Helldivers 2: Das größte Update aller Zeiten steht Spielern bevor

Arrowhead Game Studios hat das bisher größte Update für Helldivers 2 angekündigt. Und das beste daran: es erscheint bereits im August. Zusammengefasst: Das Update trägt den Namen „Escalation of Freedom“ und verspricht größere Feindstützpunkte, neue Bots, altbekannte Bugs, frische Missionsziele und einen neuen Schwierigkeitsgrad: Combat Rating 10.

Im aktuellen Ankündigungstrailer zeigen Arrowhead-Entwickler die neuen Funktionen und zeigen die Verbesserungen des Updates. Laut dem PlayStation Blog-Beitrag wird das Update am 6. August 2024 für PS5 und PC veröffentlicht.

„CR 10: Super Helldive ist unser herausforderndster und erbarmungslosester Tauch-Schwierigkeitsgrad bisher. Wir hoffen, dass dies den Spielern die Intensität bietet, nach der sie auf dem Schlachtfeld suchen. Mit einer großen Herausforderung kommen auch größere Belohnungen“, so Katherine Baskin, Social Media- und Community-Managerin der Arrowhead Game Studios.

Doch nicht nur der Schwierigkeitsgrad war ein Anliegen der Community, sondern auch mehr Abwechslung bei den Missionen. So wird zukünftig neue Missionsziele und größere feindliche Außenposten für Bots und Bugs geben, die „brandneue Super-Sample-Belohnungen bieten“. „Diese Außenposten werden schwer befestigt sein und erfordern Koordination und Strategie der Spieler, um sie auszuschalten“, so Baskin weiter.

Helldivers 2 Mega-Update: Ursprüngliches Monster kehrt zurück!

Die Helldivers 2-Community hatte es groß auf der Wunschliste und Arrowhead hat es getan: der Impaler kehrt zurück. „Wenn der Impaler in der Nähe ist, können Sie nicht länger vor den Käfern davonlaufen – er ist groß, imposant und zerstörerisch und verlangt, dass man sich mit ihm befasst“, so die Community-Managerin.

Auch sonst hat sich Arrowhead mit dem Feedback der Spieler beschäftigt. So wird das Problem des „Grief Kicking“ angegangen. Manche Spieler nutzen das „Team Kicking“, um andere zu „griefen“. Sprich sie werfen sie kurz vor Ende der Mission raus.

„Um dies zu verbessern, haben wir ein System implementiert, bei dem ein rausgeworfener Spieler in einer neuen Sitzung als Host mit der gesamten Beute des Teams aus der vorherigen Sitzung erscheint. Alle Gegenstände können jetzt vom Spieler vor der Extraktion eingesammelt werden. Das Team, das den Rauswurf durchführt, sieht im Chat-Widget eine Nachricht, dass ein Spieler rausgeworfen wurde, seine Beute bleibt jedoch unverändert“, so die Lösung von Arrowhead.

Natürlich bringt das „Escalation of Freedom“-Update für Helldivers 2 auch andere notwendige Verbesserungen. So gibt es wichtige Korrekturen am sozialen Menü und an der Verbesserung der Lebensqualität des Spiels.

Helldivers 2 ist für PS5 und PC verfügbar. Zu Beginn konnte der Titel einen rasanten Aufstieg verbuchen. Auf Steam sind die Spielerzahlen aktuell sehr niedrig. Vielleicht ändert sich das mit dem kommenden Mega-Update: „Escalation of Freedom“ erscheint am 6. August 2024.