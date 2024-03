Helldivers 2: Wie hoch sind eigentlich die aktuellen Verkaufszahlen?

Helldivers 2 feiert weiterhin ungebrochene Erfolge, die man auch in den Verkaufszahlen sieht. Gerade gestern näherte sich das kooperative Sci-Fi-Shooter-Spiel fast seinem historischen Höchstwert von 450.000 gleichzeitigen Online-Spielern auf Steam (gestern waren es über 437.000 Spieler). Die User-Rezensionen im Valve Store hat sich seit dem Start erheblich verbessert, von anfänglichen 67% “Gemischt” auf beeindruckende 81% “Sehr positiv” (bei insgesamt 212.489 Bewertungen!).

Nicht nur auf Steam, sondern auch auf anderen Kanälen und Plattformen verkauft sich das Spiel hervorragend, sei es im Einzelhandel oder auf der PlayStation 5. Laut GamesIndustry.biz verzeichnet das Spiel in Großbritannien seit dem Start drei aufeinanderfolgende Wochen mit Wachstum (eine Steigerung von 115% in der zweiten Woche und weitere 21% in der dritten Woche). Interessanterweise hat Helldivers 2 laut der Industrie-Webseite nur etwa 28 Prozent weniger verkauft als Insomniac’s Marvel’s Spider-Man 2, das möglicherweise zehnmal so viel gekostet hat.

Helldivers 2 – Wie viele Einheiten wurden eigentlich verkauft?

Die naheliegendste Bestätigung kam von Arrowhead CEO Johan Pilestedt, der praktisch nickte und sagte, dass das Spiel nach zwei Wochen bereits über drei Millionen Einheiten verkauft habe.

Jetzt könnte die Zahl jedoch viel höher sein. Laut Insidern wie “Shinobi602” hat Helldivers 2 mittlerweile “weit mehr” als fünf Millionen Einheiten verkauft. Sony (der Herausgeber des Spiels) hat jedoch noch keine offizielle Erklärung zu diesem Erfolg veröffentlicht. Ein kürzlich aufgekommenes Gerücht besagte, dass Sony möglicherweise das Studio kaufen könnte, aber Pilestedt hat diese News dementiert. Was nicht viel heißen muss. Vielleicht ist man in der Übernahme einfach noch nicht so weit.

Wie dem auch sei, ein kürzlich veröffentlichtes Update hat zufällige planetare Gefahren eingeführt, und die Mechs wurden nun erfolgreich ins Spiel implementiert, nachdem sie auf dem Planeten “Tien Kwan” im Einsatz waren.

Arrowhead hat außerdem die Einführung eines neuen Warbonds (dem Spiel-Äquivalent eines Battle Passes) namens “Cutting Edge” für nächsten Donnerstag angekündigt. Der Kauf des Warbonds gewährt Zugang zu drei neuen Rüstungsprototypen und mehreren neuen Waffen, ganz zu schweigen von drei neuen Spielerumhängen (und passenden Spielerkarten) sowie ebenso vielen neuen Emotes.

Helldivers 2 ist für Windows PC und PlayStation 5 (PS5) verfügbar. Der Titel von Arrowhead erschien am 8. Februar 2024.