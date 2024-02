Helldivers 2: Über 60 Prozent der Käufer in Europa sind PC-Spieler

Laut Christopher Dring, dem Chef von “GamesIndustry”, hat Helldivers 2 bisher beeindruckende Erfolge erzielt, indem es über 60 Prozent seiner Verkaufszahlen am PC erreichen konnte (Europa). Dring verkündete stolz auf X (vormals Twitter), dass Arrowheads neuestes Projekt “bequem” das meistverkaufte Spiel der letzten Woche in ganz Europa war.

So erfolgreich ist das Koop-Spiel: Helldivers 2 übertraf sogar den zweiten Platz, belegt von Skull and Bones, um fast das 2,5-fache! Obwohl Dring behauptet, dass der Vorsprung auf dem PC nur “leicht” besser war, entfiel anscheinend der Löwenanteil der Verkäufe auf diese Plattform.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Daten nur die Region Europa abdecken. Obwohl die USA in diesen “Zahlen” nicht enthalten sind, gibt Dring an, dass sie Zugang zu Daten aus Europa und Australien haben, sowie “einigen anderen”.

Over all it's very likely larger on P.C

— Simon Court (@Si_Court) February 23, 2024