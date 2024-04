Helldivers 2: Was passiert wenn 2 Schiffe miteinander kollidieren?

In Helldivers 2 gibt es unzählige Planeten, wo gekämpft wird. Und jeder dieser Planeten hat eine gewisse Größe, so dass unzählige Schiffe im Orbit Platz finden. Doch was passiert, wenn zwei Schiffe aufeinandertreffen? Kann das überhaupt passieren? Falls ja, gibt es eine Mega-Explosion?

Im Subreddit des Spiels teilte ein Spieler einen Video-Clip, indem sein Schiff direkt auf das eines anderen Spielers zusteuert. Wenn du mit massiven Explosionen und hypernervösen Funksprüchen der Piloten gerechnet hast, dann wirst du enttäuscht werden.

Was passiert in Helldivers 2, wenn zwei Schiffe aufeinanderprallen?

Es ist eigentlich sehr simpel. Statt explosiver Zusammenstöße gleiten die Schiffe einfach durch einander hindurch, als wären sie Geister. Das Innere des anderen Schiffs ist leer, eine unheimliche Entdeckung im Orbit.

Im Video oberhalb (via Reddit) sieht man gut, was passiert, wenn zwei Schiffe in Helldivers 2 aufeinandertreffen. Anstatt zusammenzustoßen, gleitet das eine Schiff einfach durch das andere durch.

Was das Video uns noch vermittelt? Die Entwickler haben einfach auf die Besatzung des Schiffs vergessen! Das Innere des Schiffs ist einfach hohl. Da ist nichts. Wahrscheinlich hat Entwickler Arrowhead nicht damit gerechnet, dass es Spieler irgendwie schaffen, ihre Schiffe mitten im Orbit kollidieren zu lassen.

Helldivers 2 ist jetzt für PS5 und Windows PC verfügbar. Da Sony Interactive Entertainment (SIE) Publisher des Spiels geworden ist, erschien der Titel bisher auf Konsolen auch nur auf der PlayStation 5. Trotzdem waren zu Beginn 60 Prozent der Käufer in Europa auf der PC-Plattform zu finden. Daher ist es umso wichtiger für PC-Spieler, neue Freunde für Helldivers 2 zu finden. Immerhin ist man im Squad stärker, um Freiheit und Demokratie zu verbreiten.