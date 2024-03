PC-Guide: So finden dich deine Freunde in Helldivers 2

Bist du bereit, die Galaxie zu retten und den interstellaren Feinden ordentlich einzuheizen? Aber halt! Alleine ist kein gutes Kirschen essen gegen Bugs und Roboter! Es ist Zeit, deine Freunde an Bord zu holen und gemeinsam das Universum unsicher zu machen. Wir zeigen dir, wie du deine Freunde in Helldivers 2 findest.

In Helldivers 2 geht es nicht nur darum, in den Tiefen des Weltraums zu kämpfen, sondern auch darum, mit deinen Kameraden zu koordinieren und gemeinsam zu siegen. Hier erfährst du, wie du deine Freunde finden und einladen kannst, um das ultimative Team zu bilden und der Weltraum-Demokratie zum Sieg zu verhelfen.

Helldivers 2: Freunde einladen und Freundescodes generieren

Der erste Schritt, um deine Crew zusammenzubringen, ist das Generieren von Freundescodes. Geh dazu ins Spiel und ruf das “Sozial”-Menü auf – beim PC ist das die “O”-Taste. Dort findest du deinen persönlichen Freundescode, der in etwa so aussieht: “#1234-5678”. Diesen Code kannst du dann deinen Freunden auf anderen Plattformen geben.

Deine Freunde müssen lediglich diesen Code eingeben, um dich ihrer Freundesliste hinzuzufügen. Sobald das erledigt ist, könnt ihr euch gegenseitig einladen und den Feinden der Weltraum-Demokratie den Garaus machen.

Das gemeinsame Abenteuer beginnt

Mit deinen Freunden an deiner Seite steht euch nichts mehr im Weg, um die Galaxie zu erkunden und euch den Herausforderungen von Helldivers 2 zu stellen. Zusammen könnt ihr strategische Angriffe planen, eure Ausrüstung optimieren und eure Fähigkeiten perfektionieren. So macht das Spiel auch tatsächlich am meisten Spaß!

Denk daran, dass Teamwork der Schlüssel zum Erfolg ist. Kommuniziere mit deinen Freunden, koordiniert eure Angriffe und unterstützt euch gegenseitig, um auch die härtesten Gegner zu besiegen.

Warum Freunde finden in Helldivers 2 so wichtig ist?

Helldivers 2 ist nicht nur ein Spiel, es ist ein gemeinsames Abenteuer, das du mit deinen Freunden erleben kannst. Nutze die Möglichkeit, Freundescodes zu generieren und dich mit anderen Spielern zu vernetzen, um das Beste aus dem Spiel herauszuholen.

Also, worauf wartest du noch? Hol deine Freunde an Bord, rüstet euch aus und zeigt den Feinden der Weltraum-Demokratie, was echte Helldivers draufhaben! Das Universum wartet auf euch. Super-Erde zählt auf dich!

Helldivers 2 ist jetzt für Windows PC (Steam) und PlayStation 5 (PS5) verfügbar. Bisher wurden über 8 Millionen Exemplare verkauft. Eine Petition fordert einen Xbox-Release, der wahrscheinlich nie zustande kommen wird.