Helldivers 2: Petition fordert den Xbox-Release

Der kürzlich veröffentlichte Third-Person-Shooter Helldivers 2 von Arrowhead Game Studios erfreut sich auf PC und PS5 großer Beliebtheit. Eine Petition für eine Xbox-Version läuft derzeit auf Hochtouren. Arrowhead Game Studios entwickelte das Spiel, welches Anfang dieses Monats von Sony Interactive veröffentlicht wurde. Die Kritiken waren überwiegend positiv, und das Spiel hat sich als unglaublicher Erfolg für Sony erwiesen.

Helldivers 2 hat jetzt schon Rekorde gebrochen. Es war ein riesiger Erfolg auf Steam und übertraf die gleichzeitigen Spielerzahlen von Spielen wie Destiny 2, Starfield und anderen wichtigen Veröffentlichungen. Xbox-Spieler wollen nun auch in die Action einsteigen.

Da Sony das Spiel veröffentlicht hat, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass das Spiel für Xbox portiert wird. Xbox-Chef Phil Spencer hat sich jedoch dazu geäußert. Xbox-Fans haben jetzt eine Petition gestartet, in der sie eine Portierung von Helldivers 2 fordern. Bereits über 25.000 Menschen haben zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels die Petition für eine Xbox-Portierung unterzeichnet. Bei jedem Aktualisieren der Seite kommen Dutzende neuer Unterschriften hinzu. Leider ist es unwahrscheinlich, dass Sony durch die Petition überzeugt wird, Helldivers 2 auf die Xbox zu bringen. Die Petition zeigt jedoch die Beliebtheit des Spiels und dass die Fans es dringend auf Microsofts Konsolen portiert sehen wollen.

Wird Helldivers 2 für die Xbox erscheinen?

In den letzten Jahren hat Sony einige seiner Spiele, wie beispielsweise Uncharted oder The Last of Us auf den PC portiert. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass einer dieser Titel jemals für eine Xbox-Konsole erscheinen wird. Eine Ausnahme bilden die von der PlayStation entwickelten MLB-The-Show-Spiele. Allerdings werden auch diese Xbox-Portierungen nicht von Sony selbst, sondern von MLB Advanced Media veröffentlicht. Obwohl es technisch möglich ist, sollten die Fans nicht auf eine Xbox-Portierung von Helldivers 2 warten.

Die Fans fordern nun eine Xbox-Portierung von Helldivers 2. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Xbox selbst einige seiner Spiele auf konkurrierende Plattformen bringt. Xbox hat bestätigt, dass vier seiner Spiele für Plattformen wie die PlayStation erscheinen werden, ohne jedoch die konkreten Titel zu nennen. Gerüchten zufolge werden vier Xbox-Spiele für mehrere Plattformen veröffentlicht. Diese sollen Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush und Pentiment beinhalten. Eine offizielle Ankündigung steht jedoch noch aus.

Wer Helldivers 2 spielen möchte, kann dies auf einer PlayStation-5-Konsole oder einem PC tun. Der Erfolg des Spiels auf dem PC könnte PlayStation dazu bewegen, weitere Spiele am selben Tag auf dem PC zu veröffentlichen, an dem sie für die PS5 erscheinen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das Unternehmen seine Spiele auch auf der Xbox veröffentlichen wird.

Worum geht es in Helldivers 2?

Helldivers 2 ist ein Koop-Shooter, der am 8. Februar 2024 für PlayStation 5 und PC erschienen ist. Es ist die Fortsetzung von Helldivers, das 2015 veröffentlicht wurde. In Helldivers 2 schlüpfen die Spieler in die Rolle von Elite-Soldaten, die die Super-Erde gegen außerirdische Bedrohungen verteidigen müssen. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Waffen, Rüstungen und Strategemen, die in verschiedenen Missionen auf zufällig generierten Planeten eingesetzt werden können.