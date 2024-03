Helldivers 2 erreichte nächsten Verkaufsmeilenstein!

Arrowhead Game Studios’ Helldivers 2 ist ein großer Erfolg, besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass andere Live-Service-Titel (wie Suicide Squad: Kill the Justice League und Skull and Bones) gescheitert sind oder zu kämpfen hatten. Der CEO des Studios, Johan Pilestedt, deutete an, dass es letzten Monat fast drei Millionen Einheiten verkauft hat, aber die aktuelle Zahl könnte höher sein!

In einem aktuellen Bericht zitierte Bloomberg’s Jason Schreier den Analysten Doug Creutz von TD Cowen, der kürzlich schätzte, dass der Koop-Shooter über 8 Millionen Exemplare verkauft hat. Weder Sony noch Arrowhead haben dies offiziell bestätigt, aber Creutz fügte hinzu, dass die Zahlen wöchentlich steigen. “Wir glauben, dass das Spiel die Erwartungen weit übertroffen hat”, so die Aussage.

Warum ist Helldivers 2 so erfolgreich?

Erstens bietet das Spiel ein fesselndes und unterhaltsames Koop-Erlebnis. Die Möglichkeit, mit Freunden zusammenzuarbeiten und taktische Missionen zu absolvieren, hat viele Spieler angezogen. Zweitens ist das Gameplay äußerst zugänglich, aber dennoch tiefgründig. Es gibt eine Vielzahl von Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Fähigkeiten, die es den Spielern ermöglichen, ihre Spielweise anzupassen und ihre Strategien zu entwickeln. Drittens hat das Spiel regelmäßige Updates und Erweiterungen erhalten, die das Spielerlebnis frisch und spannend gehalten haben. Dies hat die Spieler dazu ermutigt, zurückzukehren und das Spiel weiterhin zu genießen.

Schließlich hat die Community rund um das Spiel eine starke Bindung entwickelt. Das Teilen von Tipps und Tricks, das Organisieren von Gruppen und das gemeinsame Erleben von Herausforderungen haben dazu beigetragen, dass Helldivers 2 eine treue Fangemeinde aufgebaut hat. Insgesamt kombiniert Helldivers 2 solide Spielmechaniken mit einem starken Community-Gefühl, was zu seinem anhaltenden Erfolg beigetragen hat. Und natürlich sorgt eine Prise Sarkasmus im Spiel für jede Menge Spaß.

Helldivers 2 ist für PS5 und PC erhältlich.