Helldivers 2: Dieses Problem betraf Millionen Spieler

Arrowhead Game Studios hat ein Problem mit dem Schwierigkeitsgrad behoben. 1,3 Millionen Helldivers-2-Spieler waren davon betroffen. Das Problem hinderte die Spieler daran, den Schwierigkeitsgrad auf normale Weise freizuschalten. Der Entwickler konnte das Problem jedoch durch eine manuelle Korrektur der Progression beheben. Der Lösungsprozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Helldivers 2 ist ein kooperatives Third-Person-Shooter-Spiel. Es wurde von den Arrowhead Game Studios entwickelt. Die Spieler müssen sich mit bis zu vier Spielern zusammentun und Missionen auf der Galactic Map auswählen, um im Galaktischen Krieg voranzukommen. Das Spiel verfügt über ein Rüstungssystem, das von echten Feuerwaffen inspiriert ist. Es bietet eine Vielzahl von Waffen und Strategemen für den Kampf. Die Fortsetzung spielt ein Jahrhundert nach den Ereignissen des ersten Spiels. Die Handlung folgt den als Helldivers bekannten Eliteschocktruppen, die das Chaos bekämpfen. Dieses Chaos ist durch den Release einer wertvollen Ressource und das Auftauchen einer neuen Bedrohung durch die Automatons entstanden. Helldivers 2 hat seit seinem Release positive Kritiken von Kritikern und Spielern erhalten.

Der Reddit-Nutzer cryptic-fox berichtet, dass die Arrowhead Game Studios eine Lösung für das Problem mit dem gesperrten Schwierigkeitsgrad gefunden haben. Betroffene Spieler können nun alle Schwierigkeitsgrade von Helldivers 2 wie vorgesehen freischalten. Der Entwickler gab an, dass umfangreiche manuelle Anfragen das System überlastet haben und bei einigen Nutzern vorübergehende Probleme beim Einkaufen im Laden und anderen Kontofunktionen verursacht haben. Arrowhead Game Studios arbeitet aktiv daran, alle verbleibenden Anfragen zur Freischaltung von Schwierigkeiten zu lösen. Das Team plant, die verbleibenden Anfragen im Laufe des Tages in kleineren Stapeln zu bearbeiten. Dadurch sollen Störungen minimiert und eine reibungslose Lösung für alle betroffenen Spieler gewährleistet werden.

Nachricht vom Entwickler von Helldivers 2

Spieler, die auf dieses Problem gestoßen sind, haben ihre Frustration zum Ausdruck gebracht. Sie haben hervorgehoben, dass sie auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad festsitzen, keinen Zugang zu seltenen Proben haben oder sich fortgeschrittenen Gegnern stellen müssen. Dies behindert ihren Fortschritt und ihre Freude am Spiel. Andere Spieler haben ihre Dankbarkeit für die Bemühungen der Arrowhead Game Studios zum Ausdruck gebracht. Trotz der Herausforderungen wurde das Problem umgehend behoben. Die Komplexität der Verwaltung eines Titels mit ständigen Updates und neuen Inhalten wie Helldivers 2 wurde anerkannt.

Seit seiner Veröffentlichung am 8. Februar hat Helldivers 2 einen enormen Erfolg erlebt und die Erwartungen des Entwicklers an die Verkaufszahlen übertroffen. Allerdings ist das Spiel auf einige Probleme und Bugs gestoßen. Der Entwickler versucht, diese mit den letzten Updates zu beheben. Arrowhead Game Studios arbeitet daran, die Probleme zu beheben und die Stabilität des Spiels zu verbessern. Die Spieler können in den kommenden Tagen ein reibungsloseres Helldivers-2-Erlebnis erwarten.

Worum geht es in Helldivers 2?

